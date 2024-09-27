Toprak Razgatlıoğlu, sakatlığının ardından çıktığı ilk seansta lider!

Fransa'daki talihsiz kazanın ardından sakatlığı nedeniyle bir süredir pistlerden uzak kalan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansı 0.465 saniye farkla lider bitirerek harika bir geri dönüş yaptı.



Seans boyunca sadece 14 tur atan temsilcimiz, son turunda 13. sıradan birinci sıraya yükseldi.

BMW sürücüsü Garrett Gerloff da Toprak'ın hemen arkasında ikinci sırayı alarak BMW'yi zirveye taşımız oldu.



Xavi Vierge ve Iker Lecuona da seansın bir bölümünde en hızlı isimler arasında yer aldı ancak seansı sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada tamamladılar. Alvaro Bautista ise beşinci oldu.

Andrea Iannone altıncı sırada yer alırken, onu sırasıyla Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani, Nicolo Bulega ve Andrea Locatelli takip etti.



Jonathan Rea, Magny-Cours'taki sakatlığından döndüğü yarışta 17. en hızlı zamanı elde etti.