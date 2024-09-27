Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
World Superbike Aragon

Toprak Razgatlıoğlu, sakatlığının ardından çıktığı ilk seansta lider!

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasının ardından geri döndüğü Aragon GP'sinin ilk antrenmanında, rakiplerine neredeyse yarım saniye fark atarak liderliği aldı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
1020349707-LAT-20240906-51551_HiRes

Fransa'daki talihsiz kazanın ardından sakatlığı nedeniyle bir süredir pistlerden uzak kalan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansı 0.465 saniye farkla lider bitirerek harika bir geri dönüş yaptı.

Seans boyunca sadece 14 tur atan temsilcimiz, son turunda 13. sıradan birinci sıraya yükseldi.

BMW sürücüsü Garrett Gerloff da Toprak'ın hemen arkasında ikinci sırayı alarak BMW'yi zirveye taşımız oldu.

Xavi Vierge ve Iker Lecuona da seansın bir bölümünde en hızlı isimler arasında yer aldı ancak seansı sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada tamamladılar. Alvaro Bautista ise beşinci oldu.

Andrea Iannone altıncı sırada yer alırken, onu sırasıyla Danilo Petrucci, Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani, Nicolo Bulega ve Andrea Locatelli takip etti.

Jonathan Rea, Magny-Cours'taki sakatlığından döndüğü yarışta 17. en hızlı zamanı elde etti.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Toprak Razgatlıoğlu, sakatlığının ardından pistlere geri dönüyor

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Liam Lawson, F1’e 10 sıra grid cezası ile dönüyor

Liam Lawson, F1’e 10 sıra grid cezası ile dönüyor

Formula 1
Liam Lawson, F1’e 10 sıra grid cezası ile dönüyor
Ricciardo: "Hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim"

Ricciardo: "Hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim"

Formula 1
Singapur GP
Ricciardo: "Hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim"
Wolff'ten genç takım patronuna 'pirana kulübü' uyarısı

Wolff'ten genç takım patronuna 'pirana kulübü' uyarısı

Formula 1
Wolff'ten genç takım patronuna 'pirana kulübü' uyarısı
Toprak Razgatlıoğlu
Daha fazlası
Toprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu, sakatlığının ardından pistlere geri dönüyor

Toprak Razgatlıoğlu, sakatlığının ardından pistlere geri dönüyor

World Superbike
Aragon
Toprak Razgatlıoğlu, sakatlığının ardından pistlere geri dönüyor
BMW sportif direktörü Bongers, Toprak Razgatlıoğlu'nun motor cezası stratejisini açıkladı

BMW sportif direktörü Bongers, Toprak Razgatlıoğlu'nun motor cezası stratejisini açıkladı

World Superbike
Cremona
BMW sportif direktörü Bongers, Toprak Razgatlıoğlu'nun motor cezası stratejisini açıkladı
Van der Mark: "İtalya'da Toprak'ın rakiplerinden biraz puan alabilirsek iyi bir hafta sonu olacak"

Van der Mark: "İtalya'da Toprak'ın rakiplerinden biraz puan alabilirsek iyi bir hafta sonu olacak"

World Superbike
Cremona
Van der Mark: "İtalya'da Toprak'ın rakiplerinden biraz puan alabilirsek iyi bir hafta sonu olacak"

Son Haberler

Perez: "Emekli olup olmayacağıma karar vermek 'üç saniyemi' aldı"

Perez: "Emekli olup olmayacağıma karar vermek 'üç saniyemi' aldı"

F1 Formula 1
Perez: "Emekli olup olmayacağıma karar vermek 'üç saniyemi' aldı"
Martin, Ducati aero paketi seçimi konusunda Bagnaia'dan ayrılıyor

Martin, Ducati aero paketi seçimi konusunda Bagnaia'dan ayrılıyor

MGP MotoGP
Endonezya GP
Martin, Ducati aero paketi seçimi konusunda Bagnaia'dan ayrılıyor
Ajo ve Pedrosa, KTM yönetiminin yeniden yapılanmasına öncülük edecek

Ajo ve Pedrosa, KTM yönetiminin yeniden yapılanmasına öncülük edecek

MGP MotoGP
Endonezya GP
Ajo ve Pedrosa, KTM yönetiminin yeniden yapılanmasına öncülük edecek
ABD mahkemesi, Haas'ın Steiner'a karşı açtığı marka davasını reddetti

ABD mahkemesi, Haas'ın Steiner'a karşı açtığı marka davasını reddetti

F1 Formula 1
Singapur GP
ABD mahkemesi, Haas'ın Steiner'a karşı açtığı marka davasını reddetti

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye