Toprak Razgatlıoğlu, “rüya” şampiyonluğunu değerlendirdi

Yamaha sürücüsü Toprak, Endonezya’daki Mandalika pistinde gerçekleştirilen ancak kötü hava koşullarının etkilediği hafta sonundaki ilk yarışta ikinci olarak şampiyonluğunu ilan etmişti.

Bu sonuç, Dünya Superbike’taki ilk Türk şampiyon olmasını ve 2009’dan sonraki ilk şampiyon Yamaha sürücüsü olmasını sağladı.

Ayrıca Rea’in 2015’ten beri devam eden şampiyonluk serisini de sonlandırmış oldu.

Toprak ile Rea arasındaki mücadelede bazı tartışmalar da yaşandı. Özellikle Toprak’ın Magny-Cours’daki Superpole yarışında aldığı cezayla beraber galibiyeti kaybetmesi ve Portimao’da sürüş tarzı konusundaki anlaşmazlıklar, bunların başında geliyordu.

Ancak Toprak, Rea’a büyük saygı duyduğunu birçok kez belirtirken, rakibinin şampiyonluk serisi bağlamında kendi başarının önemini belirtti.

Toprak, “Bu sezon Johnny ile inanılmaz bir mücadeleye giriştik ve şampiyon biz olduk. Jonathan gerçekten güçlü bir sürücü ve padoktaki tüm sürücülerin, onu yenmeyi hayal ettiğini düşünüyorum.”

“Bu, benim için de kolay değil. 2018’de bana yardımcı oluyordu ve ben de Kawasaki için sürüyordum. Ancak bundan iki yıl sonra, şimdi farklı bir marka ile beraberim ve pist üzerinde savaşıyoruz.”

“Magny-Cours’daki yeşil alan konusu… Sorun değil, çünkü mücadele ediyoruz ve bu bir dünya şampiyonası. Ancak pist dışında olumsuz hiçbir şey söylemiyorum, çünkü arkadaşız. Sadece pistte savaşıyoruz ve ona her zaman saygı duyuyorum.” dedi.

Mandalika’ya 30 puanlık bir avantajla gelmesine rağmen Toprak’ın şampiyonluğa giden yolu, ilk yarış öncesinde piste yağan yağmur sebebiyle kolay olmadı.

Şampiyonluğa ulaşması için ikinci olması yetecek olan Toprak, lider giderken 15. virajda yaptığı hatayla beraber Rea ve Scott Redding’in arkasına düştü. Ancak sonrasında Redding’i geçmeyi başardı.

Ancak temsilcimiz, ikinciliğin yetmesine rağmen yarış galibiyetlerine odaklanma zihniyetini sürdürmekten pişmanlık duymadığını söyledi.

“Normalde stres yapmam. Kötü bir şekilde hissetmem. Sadece yarışlara bakarım, şampiyonluk hakkında düşünmem. İlk virajda Axel Bassani’nin geldiğini gördüm ve biraz dışarı açıldım ve frenlemelerde zorlamıyordum. Çünkü pistin çok kaygan olduğunu biliyordum.”

“Ayrıca ön lastik kayıyordu ve korkmuştum. Çünkü yarıştan önce gride geliş turunda neredeyse kaza yapıyordum. Ve yarışta, 15. virajda kaza yapmaya yine çok yaklaştım.”

“Ancak sadece iyi bir pozisyonda olmaya çalıştım, kazanmaya çalıştım. Son yarışta benim yerimde başka biri olsaydı gazı kısabilirdi. Ancak ben bunu yapmadım, elimden gelen en iyi şekilde sürdüm ve şimdi buradayız. Bazen risk almalısınız.”