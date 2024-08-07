Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'da üç zafer daha hedefliyor!

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Misano, Donington Park ve Most'ta gerçekleştirilen tüm yarışları kazanarak şampiyonada en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 64'e kadar çıkarmıştı.

Sırada Portimao yarışı var; geçen yıl burada düzenlenen üç yarışı da Alvaro Bautista kazanmış, Toprak ise ikinci olmuştu.

Hafta sonu öncesinde konuşan Toprak, bu hafta sonu üç galibiyet daha almayı hedeflediğini açıkladı.

Toprak şöyle konuştu: "Portimão'ya geri dönmeyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum çünkü burası benim en sevdiğim pistlerden biri. Orada olmaktan gerçekten keyif alıyorum, adeta bir hız trenine benziyor!"

"Normalde orada çok güçlüyümdür fakat şimdi BMW ile bambaşka bir seviyedeyiz!"

"Bu hafta sonu neler olacağını göreceğiz. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum ve bu hafta sonu da üç galibiyet almaya çalışacağım."

"Ben mutluyum, takım da çok mutlu. Herkes çok sıkı çalışıyor. Şimdi Portimão'da neler başarabileceğimizi göreceğiz."