Toprak Razgatlıoğlu: "Önde tek başıma yarışmayı sevmiyorum"

Toprak Razgatlıoğlu'nun performansını anlatmak için kullanabileceğimiz kelimeler tükeniyor.

BMW'nin yıldız ismi, Portimao'daki Dünya Superbike Şampiyonası yarışlarının üçünü de kazanarak arka arkaya 13. zaferini aldı.

Kariyerinin 54. zaferini de yakalayan Toprak, artık tarihin en iyileri arasına adını yazdırmış durumda.

Yarışın ardından duygularını açıklayan temsilcimiz şöyle dedi: "54. Superbike zaferimi kazanmak gerçekten çok özel."

"13 yarıştır kazanmak da inanılmaz."

"Bugün sert rüzgar nedeniyle yarış çok zordu, son virajda motosikletin dönüşü kötüydü. Ducati bu tür koşullarla daha iyi başa çıkıyor."

"Kanadın kırıldığını fark etmemiştim, belki bunun da katkısı olmuş olabilir. İlk altı turun ardından motosiklet farklı hissettirdi, bu yüzden farklı viteslerde sürmeyi dahi denedim."

"Bir tane ön kanadın olması dönüşlere yardımcı olmadı. Yine de aerodinamik verilere yakından bakmamız gerekiyor."

"Yıl içinde bir şey değiştiremiyoruz fakat belki gelecek sezon için değiştirebiliriz."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista ikinci ana yarışta zaman zaman Toprak'tan daha hızlı göründü fakat yaptığı kaza sonrası puan alamadı. Nicolo Bulega da son bölümde Toprak'ı zorladı.

Toprak bu konuda şöyle diyor: "Alvaro ve Bulega beni yakaladığında mücadeleye hazırdım."

"Cumartesi gününe kıyasla motosikleti biraz geliştirdik ama kolay bir galibiyet için yeterli değildi."

"Mücadele etmek benim için her zaman daha iyi. Aksi takdirde sert fren yapmayı unutabilirim."

"Yarışta arkamda birinin kaza yaptığını duydum. Alvaro olduğunu ancak bitiş çizgisinde öğrendim."

"Bana adım adım geri dönüyor gibi geliyor. Geçen yıl çok güçlüydü, bu yıl neden bu kadar kaza yaptığını anlamıyorum. Onu bekliyorum - onunla savaşmaktan gerçekten keyif alıyorum."

"Yarışta onunla mücadele etseydim daha keyifli olurdu. Tek başıma yarışmak benim için iyi değil, taraftarlar için de öyle - herkesi sıkıyor."

"Formula 1'i neden izlemiyorum? Çünkü zevk almıyorum, çünkü herkes tek başına sürüyor."

"Son yarışta büyük bir çaba göstermem gerekti ve bence herkes bundan keyif aldı."