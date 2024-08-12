Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
World Superbike Algarve

Toprak Razgatlıoğlu: "Önde tek başıma yarışmayı sevmiyorum"

BMW sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, Ducati sürücüleriyle mücadele ederek kazandığı zaferden memnun.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu'nun performansını anlatmak için kullanabileceğimiz kelimeler tükeniyor.

BMW'nin yıldız ismi, Portimao'daki Dünya Superbike Şampiyonası yarışlarının üçünü de kazanarak arka arkaya 13. zaferini aldı.

Kariyerinin 54. zaferini de yakalayan Toprak, artık tarihin en iyileri arasına adını yazdırmış durumda.

Yarışın ardından duygularını açıklayan temsilcimiz şöyle dedi: "54. Superbike zaferimi kazanmak gerçekten çok özel."

"13 yarıştır kazanmak da inanılmaz."

"Bugün sert rüzgar nedeniyle yarış çok zordu, son virajda motosikletin dönüşü kötüydü. Ducati bu tür koşullarla daha iyi başa çıkıyor."

"Kanadın kırıldığını fark etmemiştim, belki bunun da katkısı olmuş olabilir. İlk altı turun ardından motosiklet farklı hissettirdi, bu yüzden farklı viteslerde sürmeyi dahi denedim."

"Bir tane ön kanadın olması dönüşlere yardımcı olmadı. Yine de aerodinamik verilere yakından bakmamız gerekiyor."

"Yıl içinde bir şey değiştiremiyoruz fakat belki gelecek sezon için değiştirebiliriz."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bautista ikinci ana yarışta zaman zaman Toprak'tan daha hızlı göründü fakat yaptığı kaza sonrası puan alamadı. Nicolo Bulega da son bölümde Toprak'ı zorladı.

Toprak bu konuda şöyle diyor: "Alvaro ve Bulega beni yakaladığında mücadeleye hazırdım."

"Cumartesi gününe kıyasla motosikleti biraz geliştirdik ama kolay bir galibiyet için yeterli değildi."

"Mücadele etmek benim için her zaman daha iyi. Aksi takdirde sert fren yapmayı unutabilirim."

"Yarışta arkamda birinin kaza yaptığını duydum. Alvaro olduğunu ancak bitiş çizgisinde öğrendim."

"Bana adım adım geri dönüyor gibi geliyor. Geçen yıl çok güçlüydü, bu yıl neden bu kadar kaza yaptığını anlamıyorum. Onu bekliyorum - onunla savaşmaktan gerçekten keyif alıyorum."

"Yarışta onunla mücadele etseydim daha keyifli olurdu. Tek başıma yarışmak benim için iyi değil, taraftarlar için de öyle - herkesi sıkıyor."

"Formula 1'i neden izlemiyorum? Çünkü zevk almıyorum, çünkü herkes tek başına sürüyor."

"Son yarışta büyük bir çaba göstermem gerekti ve bence herkes bundan keyif aldı."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WSBK Portimao 2. yarış: Ducati sürücüleri zorladı, Toprak arka arkaya 13. zaferini aldı!

Öne Çıkan Yorumlar

Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
En zengin F1 takım patronu kim?

En zengin F1 takım patronu kim?

Formula 1
Hollanda GP
En zengin F1 takım patronu kim?
WSBK Portimao 2. yarış: Ducati sürücüleri zorladı, Toprak arka arkaya 13. zaferini aldı!

WSBK Portimao 2. yarış: Ducati sürücüleri zorladı, Toprak arka arkaya 13. zaferini aldı!

World Superbike
Algarve
WSBK Portimao 2. yarış: Ducati sürücüleri zorladı, Toprak arka arkaya 13. zaferini aldı!
WSBK Portimao Superpole yarışı: Toprak Razgatlıoğlu, arka arkaya 12 galibiyetle tüm zamanların rekorunu kırdı!

WSBK Portimao Superpole yarışı: Toprak Razgatlıoğlu, arka arkaya 12 galibiyetle tüm zamanların rekorunu kırdı!

World Superbike
Algarve
WSBK Portimao Superpole yarışı: Toprak Razgatlıoğlu, arka arkaya 12 galibiyetle tüm zamanların rekorunu kırdı!

Son Haberler

Ferrari, "Red Bull'un en büyük kozlarından birini" kopyalıyor

Ferrari, "Red Bull'un en büyük kozlarından birini" kopyalıyor

F1 Formula 1
Hollanda GP
Ferrari, "Red Bull'un en büyük kozlarından birini" kopyalıyor
Clarkson: "McLaren ve Mercedes, Verstappen'in şampiyonluğuna katkı sağlayacak"

Clarkson: "McLaren ve Mercedes, Verstappen'in şampiyonluğuna katkı sağlayacak"

F1 Formula 1
Clarkson: "McLaren ve Mercedes, Verstappen'in şampiyonluğuna katkı sağlayacak"
Hamilton: "Artık arayı kapattık, sezonun ikinci yarısı rekabet dolu geçecek"

Hamilton: "Artık arayı kapattık, sezonun ikinci yarısı rekabet dolu geçecek"

F1 Formula 1
Hamilton: "Artık arayı kapattık, sezonun ikinci yarısı rekabet dolu geçecek"
Ducati, sezon sonuna kadar GP23 motosikletini geliştirmeye devam edecek

Ducati, sezon sonuna kadar GP23 motosikletini geliştirmeye devam edecek

MGP MotoGP
Ducati, sezon sonuna kadar GP23 motosikletini geliştirmeye devam edecek

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye