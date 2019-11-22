Toprak Razgatlıoğlu: "Önceliğim Superbike şampiyonluğu, hedefte MotoGP yok"
Dünya Superbike'taki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, öncelikli hedefinin Dünya Superbike şampiyonluğu olduğunu ve şimdilik MotoGP hedefinin olmadığını söyledi.
Ülkemizi Dünya Superbike'ta başarıyla temsil eden ve 2020'de Yamaha fabrika takımında yarışacak olan Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha Motor Türkiye'nin düzenlediği basın toplantısında yeni takımından ve gelecek planlarından bahsetti.
Razgatlıoğlu, “İlk kez bir takım arkadaşım var. Elbette fabrika takımında olduğum ve takım arkadaşım olduğu için baskı var. Takım arkadaşımdan her zaman daha iyi olmam gerektiğini hissediyorum.”
“Testlerde yeni motor bana çok hafif ve küçük geldi. Elektronikleri, önceki motosiklete göre daha güzel çalışıyor."
"Testte 2019 modelini sürdüm, 2020’yi henüz sürmedik. 2019 modelini sevdim, 2020’nin daha da güzel olacağına inanıyorum.”
“Yamaha’da da agresif sürüş tarzımı kullanmaya çalışacağım. Bu seneki motosikletim buna pek uygun değildi.”
“Takım şefim de benimle beraber Yamaha’ya katıldı. Beni tanıyor, sürüş tarzımı biliyor ve bu yüzden benimle beraber geldi.”
“Şu anlık MotoGP hayalimiz yok, çünkü bunun için biraz geç kaldık. Tek hayalimiz Superbike’ta Yamaha ile dünya şampiyonu olmak. Belki şampiyon olduktan sonra güzel bir teklif gelirse MotoGP’ye gidebiliriz. Ancak şu anki tek düşüncemiz Superbike.” şeklinde konuştu.
Bugün gerçekleştirilen basın toplantısında Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever de yer aldı.
Cansever, "Yamaha’nın DNA’sında yarışmak var. Yamaha ilk yarışını 1955’te, markanın doğuşundan sadece 10 gün sonra kazandı. Bugüne kadar takımımız özellikle yarış DNA’mıza özel üretilen ikonik modellerimizle, dünya pistlerine onlarca başarılı isim çıkardı. Onlarca şampiyonluk kazanıldı. Ancak aralarında bir Türk yarışçı yoktu. Yamaha tecrübesi, Toprak’ın yeteneği ve kazanma hırsı ile birleşince yeni sezonda şampiyonluk kürsüsünde Türkiye de olacak.” şeklinde konuştu.
Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha
Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha
Toprak Razgatlıoğlu, Bora Berker Cansever, Kenan Sofuoğlu
Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Bora Berker Cansever
Yamaha Lansman
Toprak Razgatiloglu, Pata Yamaha WorldSBK Team
Fotoğraf: WSBK WSBK
Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha
Fotoğraf: Yamaha
Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Pilotlar
|Toprak Razgatlıoğlu
|Editör
|Cem Özel
Toprak Razgatlıoğlu: "Önceliğim Superbike şampiyonluğu, hedefte MotoGP yok"
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