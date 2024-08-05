Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'ye geçiş için BMW'yi beklemeyebilir

Toprak Razgatlıoğlu ve BMW M1000RR şu anda Dünya Superbike Şampiyonası'nın rüya kombinasyonu konumunda.

Temsilcimizin 2025 için BMW ile sözleşmesi bulunuyor ancak MotoGP'den kendisine büyük bir ilgi mevcut.

Bazı takımlar Toprak'la 2025 için temasa geçse de, BMW ile yapılan görüşmelerin ardından Toprak 2025'te de burada kalma kararı aldı.

Toprak gibi BMWde MotoGP'ye geçişi değerlendiriyor fakat 2027 yılından önce böyle bir hamle pek olası durmuyor.

Konu hakkında konuşan temsilcimizin menajeri Kenan Sofuoğlu, BMW ile seriye katılmalarının zor olduğunu kabul etti.

SPEEDWEEK.com ile yaptığı bire bir röportajda Kenan şöyle dedi: "BMW'nin MotoGP'ye geçişi konusunda 2027 için çok az, 2028 için daha büyük bir şans görüyorum."

"O zamandan önce BMW'den ayrılmak zorunda kalabiliriz çünkü Toprak'ın oraya geçişi için artık çok geç olabilir."

"Toprak artık 20 yaşında değil, bu yıl 28 yaşına girecek. Fakat ne olacağını henüz bilmiyoruz."

"Önümüzde birlikte geçireceğimiz 1.5 yıl var. Toprak'ın bu süre zarfında bir MotoGP teklifi alacağını tahmin ediyorum."