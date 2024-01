Toprak Razgatlıoğlu: "İnanılmaz bir gündü! Bu dereceleri beklemiyorduk!"

Superbike'ta sezonun ilk toplu testleri geçen hafta Jerez'de gerçekleştirilmişti. Jerez'de yeni takımıyla güçlü bir test geçiren Toprak, Portekiz'de başlayan iki günlük testlerin ilk gününde en şaşırtıcı isim oldu.

Ducati ile Nicolo Bulega, Jerez'deki gibi en hızlı isim olurken Toprak sadece 0.094 sn gerisinde ikinci oldu. BMW dünkü testlerde yeni bir salıncak, güncellenmiş motor, revize edilmiş aerodinamik paket ve elektronikler denerken sezon için istikrarlı ve hızlı bir paket hazırlamaya odaklandı.

Testlerin ardından Youtube MotoEtkinlik kanalına konuşan Toprak, inanılmaz bir gün geçirdiklerini, hem düzlük hızından hem de yeni lastiklerle tur atmaya devam ettikçe performans kaybetmemelerinden çok etkilendiğini söyledi.

Toprak, "Aslında bu dereceleri beklemiyorduk. Gerçekten çok güzel başladık. Güçlü başladık. Özellikle daha 2. turda yarış lastiğiyle 40.8 attık. Ben hariç bütün takım şaşırdı çünkü burada ilk teste çıktığımızda (toplu testlerden önce BMW ile çıktığı ilk test) yerler ıslaktı ama fena bir derece atmadık. Tabi ki de bu derecelere uzaktık. Bir anda 2. turda bu derecenin gelmesi beni de şaşırttı."

"Normalde bu piste SCX kullanamıyoruz. Biraz tehlikeli olduğu için SCX lastiği sadece sıralama lastiği olarak kullanılıyor. Burada SC0'la yarışıyoruz. Biz de tamamen bu pistin lastikleri neyse ona göre test yaptık. SC0 lastiği ile 1:40.0 (ilk günün en hızlı 2. turu) yaptık. Yani bu inanılmaz bir derece. Yamaha ile o derecelere ulaşamamıştım. Yamaha ile en iyi turum 1:40.3'tü. Gerçekten inanılmaz bir derece attık. 1:39'a çok yakındık ama tekrardan sıfır lastik takıp bir daha hızlı tur için çıkmadık. Çünkü artık çalışmamız gerekiyor. Artık odağımız tamamen yarış oldu. Şu an sadece çalışmaya kendimizi adadık."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

"Piste son çıktığımızda da SCX lastiğini kullanmadık. Bana kalırsa ben derece yapmak istiyordum ama şefim daha çok yarışa odaklı sürüşe çıkarmak istedi. Yarış simülasyonu yaptık. Daha doğrusu son 20 dk'da çıkmıştık, 11 tur atabildik. O 11 tur içerisinde 1:40'lı derecelerin alt bölümlerinde döndük. Yani 40.300 - 40.400 gibi dereceler atıyorduk. Bu inanılmaz bir derece çünkü bugün herkes SC0 lastiğini kullandı ve en iyi yaptıkları derece 40.900'dü. Hepsi 41.300 - 41.500 gibi döndüler. Yani

inanılmaz bir gün geçirdik diyebilirim. Gerçekten çok mutluyum. Yarış lastiğiyle motor çok iyi hissettirdi. Özellikle sonraki turlar... Lastik sıfırken ilk turlarda çok hızlı değiliz ama daha sonraki turlar daha da hızlanıyoruz. Bu biraz enteresan ama onu biraz daha geliştirmemiz lazım. Ama genel olarak mutluyuz. Bir gün (bugün) daha var ve SC0 lastiği ile 1:39'u atmaya deneyeceğim ve geleceğini umuyorum. Daha sonrasında SCX lastiği ile 1:39'un biraz daha altlarına inmeye çalışacağız. Ancak ne olacağını göreceğiz çünkü SCX lastiğini taktığımız zaman motorun geometrisi tamamen değişiyor.

geometrisi değişiyor. Bu durumda yine ayar gerekiyor. Daha onun üstünde çalışamadım çünkü oraya daha zaman gelmedi. Hâlâ motosiklette yeni parçalar deniyoruz. Ama genel olarak her test pozitif geçiyor. Özellikle bugün beklediğimden çok daha iyiydi. İnşallah da böyle devam eder. Bu şekilde

gidersek birçok podyum var, birinciliğe de çok yakınız diye düşünüyorum. Ama tabii ki de yarış haftaları her zaman farklı oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Genel olarak bugün çok güzel bir gün geçirdik." dedi.

Motosikletin maksimum hızından mutluyum

Toprak'ın Yamaha'da yaşadığı en büyük sorunlardan birisi, daha doğrusu en büyük eksikliklerden birisi motorun gücüydü. Yamaha motosikleti düzlük sonundaki hız ölçüm noktalarında hep rakiplerinin gerisinde kaldığı için, Toprak viraj öncesinde frenlemelerde daha fazla zorlamak zorunda kalıyordu.

Toprak, "Onun için de mutluyum. Genelde 320, 317'lerde geziyoruz. Yamaha 309 308 civarlarda geziyor. Yani en iyi 310 yapabiliyorlar. Tabii iyi bir lastik kullandıkları zaman düzlüğe daha hızlı çıktıkları için ilk iki turda iyi bir hıza ulaşabiliyorlar ama daha sonrasında lastiğin tutunması düştüğünde son virajdan hızlı çıkamadıkları için top speed (maksimum hız) kilometre olarak da düşük gözüküyor ama bizimki hep, en kötü bitik lastikle bile 317 de diyebiliriz. Yani genel olarak hızlıyız. Son virajdan çıkarken bu gücü hissetmek gerçekten güzel bir şeymiş. Ducati bize göre biraz daha hızlı ama dediğim gibi, genel olarak son virajdan çok iyi çıkarsan ona göre hızınız değişebiliyor." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Bugün yarış olsa ne olurdu?

Toprak'ın Portekiz'de ilk gün gösterdiği güçlü performansın ardından herkesin merak ettiği soru doğal olarak "Bugün yarış olsa ne olurdu?" oldu. Yamaha'dan ayrılarak BMW'ye geçme kararı aldığında büyük çoğunluk Toprak'ı eleştirmişti ancak testler itibariyle Toprak, en azından podyum mücadelesinde olacağının işaretlerini verdi.

Toprak, "Onunla (Bautista) oynardık herhalde. O bugün birazcık yavaştı ama galiba onun bir omuz problemi var. Genel olarak şu an baktığımızda buradaki herkesten yarış lastiğiyle, özellikle simülasyon yaptığımızda hızlıyız. Simülasyonda sonraki turlarda daha da hızlı oluyoruz. Biz aynı derecelerde kalabiliyoruz, onlar daha çok düşüş yaşıyorlar. Şu ana kadar güzel geçti ancak tabii ki de yarış haftası bunu göreceğiz. Testte her şey güzel geçebilir ama yarış haftası her şey farklı olabiliyor Hava sıcak olduğu zaman yol tutuşu değişiyor, yani her şey farklı olabiliyor. O yüzden ben sadece bugünün tadını çıkartıyorum." dedi.

"Bulega sadece 2 tur hızlı"

Jerez ve Portekiz'deki testlerde Ducati yine hızlıydı ancak bu sefer son iki sezonun şampiyonu Alvaro Bautista değil, Bulega ön plana çıkan isim oldu. Toprak, Bulega'nın hızlı olduğunu doğruladı ancak bunun iki tur sürdüğünü söyledi.

Razgatlıoğlu, "Bulega hızlı, güçlü ama iki tur. İki tur sonra bayağı bir düşüş yaşıyor. Bautista bence yine iddialı çünkü yani şu an bu gözükmese de illaki omuz problemi geçtikten sonra hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu aslında sezonun içinde göreceğiz şu an hiçbir şey diyemeyiz. Bulega mesela İspanya'da çok hızlıydı şimdi burada... Tamam bir turluk derece her zaman farklı. Yani bir hızlı tur attığın zaman üstlerde olabiliyorsun ama daha sonraki turlar önemli olduğu için biz de daha çok ona bakıyoruz. Bulega bugün galiba SCX (daha hızlı) lastikle 39.900 yaptı, biz de SC0'la yaptık o dereceyi, 40'ı. X lastiği taktığımızda motorun ayarı farklıydı, hiç tutunmadı lastik. İlk tur içeri girdim.

Ona da ayrı bir ayar yapmamız gerekiyordu, uğraşamadık onunla. SC0'ı tekrar taktık ve çalışmaya devam ettik çünkü diğer motorda da denememiz gereken yeni parçalar vardı, özellikle arka maşa ve şasi ile alakalı. Onu denedik ve aradan çıkardık. Şimdi sadece temel motorumu yani her gün kullandığımız motora, birinci motora geri döndük çünkü şu an çok güzel bir ayar tutturduk. O motorda gayet istediğimiz gibi sürülebiliyor."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

"Çoğu kişi BMW ile yaptığımız bu derecelere şaşırıyor ama genel olarak mutluyum. Baktığınız zaman bu dereceler sadece bir turluk dereceler ama biz bugün gerçekten güzel bir gün geçirdik. Bizim derecemiz hep en iyi yaptığımız dereceye yakındı. Hep o turları attık. Bu çok önemli. Diğerleri sadece bir tur 40 yaptı ve daha sonrasında hep 41 döndüler. Biz bugün hep 40'la döndük."

"BMW'nin bir farklı bir şeyi var. Lastik bitmeye başladığı zaman daha rahat sürebiliyorum. O da çok değişik bir şey, onu da çözemedim. Aslında yeni lastikle motoru geliştirmemiz lazım. Biz ne zaman sıfır lastik taktığımızda, motor çok kayıyor ama lastik bitmeye başladığı zaman motoru çok daha iyi kullanıyorum. Tabii ki de bu sürüş stili. Motoru kaldırarak virajdan çıktığım için motor daha iyi tutunuyor ama yeni lastikle de bir tutunma arıyorsun. Çünkü iyi derece yapman için virajda yatıkken de gaz açman gerekiyor. Durum böyle, onu ayarlamaya çalışıyoruz. Daha yolumuz var." dedi.