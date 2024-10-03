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World Superbike Aragon

Toprak Razgatlıoğlu, ilk WSBK zaferine ulaşan Iannone'yi övdü: "Onun adına çok mutluyum"

Toprak Razgatlıoğlu, Aragon'da gerçekleşen yarışta ilk World Superbike zaferini kazanan Andrea Iannone'nin inanılmaz bir iş çıkardığına inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Andrea Iannone, Team Go Eleven, Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Andrea Iannone, Team Go Eleven, Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Andrea Iannone'nin Aragon'daki ilk WorldSBK zaferi, Cremona'da ve cumartesi sabahı İspanya'da geçirdiği üçüncü antrenman kazasıyla daha da kötüleşen omuz sakatlığına rağmen geldi.

2021 Superbike Dünya Şampiyonu ve şu anki WorldSBK şampiyona lideri olan Toprak Razgatlıoğlu, Iannone'nin galibiyetinin 'sürüş stilindeki değişiklik' sayesinde geldiğini düşünüyor.

WorldSBK.com'a konuşan Razgatlıoğlu, "Iannone adına çok mutluyum, özellikle son turlarda inanılmaz bir iş çıkardı."

Andrea Iannone, Team Go Eleven

Andrea Iannone, Team Go Eleven

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Normalde çok çılgınca bir sürüş sergiler, ancak bu sefer çok sakin ve normal bir şekilde ilerliyordu. Son turlarda gerçekten iyi bir tempoya sahipti ve yarışı kazandı."

"Gerçekten çok iyiydi. Onu tebrik ederim, inanılmaz bir iş çıkardı." şeklinde yorum yaptı.

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Zeynep Taş
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