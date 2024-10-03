Toprak Razgatlıoğlu, ilk WSBK zaferine ulaşan Iannone'yi övdü: "Onun adına çok mutluyum"

Andrea Iannone'nin Aragon'daki ilk WorldSBK zaferi, Cremona'da ve cumartesi sabahı İspanya'da geçirdiği üçüncü antrenman kazasıyla daha da kötüleşen omuz sakatlığına rağmen geldi.

2021 Superbike Dünya Şampiyonu ve şu anki WorldSBK şampiyona lideri olan Toprak Razgatlıoğlu, Iannone'nin galibiyetinin 'sürüş stilindeki değişiklik' sayesinde geldiğini düşünüyor.

WorldSBK.com'a konuşan Razgatlıoğlu, "Iannone adına çok mutluyum, özellikle son turlarda inanılmaz bir iş çıkardı."

Andrea Iannone, Team Go Eleven Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Normalde çok çılgınca bir sürüş sergiler, ancak bu sefer çok sakin ve normal bir şekilde ilerliyordu. Son turlarda gerçekten iyi bir tempoya sahipti ve yarışı kazandı."

"Gerçekten çok iyiydi. Onu tebrik ederim, inanılmaz bir iş çıkardı." şeklinde yorum yaptı.