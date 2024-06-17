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World Superbike Misano

Toprak Razgatlıoğlu: "Herkes şampiyonluğa inanmaya başladı"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, BMW ile bu yıl şampiyon olabileceğine inanıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu, Misano'da gerçekleştirilen üç yarışın tamamını kazanarak mükemmel bir başarıya imza attı ve BMW'nin 12 yıl sonra ilk kez şampiyona liderliğine yükselmesini sağladı.

2022'den sonra ilk kez üç yarış kazanan Toprak, hafta sonu boyunca Ducati sürücülerine karşı büyük üstünlük kurdu.

Şampiyona liderliğini almasının ardından 24 puanlık önemli bir fark yaratan Toprak, şampiyona için pozitif sözler sarf etti.

Toprak, "Phillip Island'da mekanik bir sorun yaşadık; eğer bu olmasaydı daha büyük bir farka sahip olacaktık."

"Bu iyi bir şey. Öğreniyoruz ve gelişiyoruz."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"İlk testte endişeliydim çünkü ıslak zemindeydi, hızlı olup olmadığımı anlayamadım. Bir sonraki testte hızlı olduğumu anladım; motosikletin potansiyeli vardı, bunu herkese gösteriyordum."

"Herkes bana ve BMW'ye inanmaya başladı. Şimdi hep birlikte adım adım ilerliyoruz. Umarım Dünya Şampiyonu oluruz ama önümüzde daha çok yarış var ve böyle konuşmamak en iyisi!" dedi.

Bu sezonun bitmesine daha sekiz yarış var ve BMW giderek hızlanıyor.

Toprak, "Gerçekten çok mutluyum çünkü Misano'ya geldiğimde tek bir hedefim vardı: BMW ile üç galibiyet almak. Bunu başardım! Bugün harika bir iş çıkardık."

"İlk yarıştan sonra motosiklette bir şeyleri değiştirdik. Özellikle ön lastiğin yol tutuşu konusunda kendimi çok daha iyi hissediyordum. Ön tarafı daha fazla zorluyordum."

"Beş ya da sekiz tur sonra herkes gerilemeye başladı fakat ben devam edebildim. Beş ya da altı tur sonra çok güçlü olacağımı biliyordum.

"Sakin şekilde sürüyorum ve hata yapmamaya çalışıyordum. Ayrıca sıcak koşullarda hangi lastiğin bizim için daha iyi olduğunu da anladık." dedi.

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