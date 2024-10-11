Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasını ve MotoGP hedeflerini anlattı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Youtube'da yayınlanan 'Rafine Sohbet' programına konuk oldu ve Merve Toy'un sorularını yanıtladı.



Şampiyona lideri temsilcimiz, 6 Eylül Cuma günü Superbike’ın Fransa ayağında yapılan birinci antrenman seansında kaza yapmış ve geçirdiği tedavi sürecinin ardından 27 Eylül'de Aragon'da yeniden pistlere dönmüştü.



Fransa’daki kaza anı ve sonrasındaki süreç hakkında gelen soruya Toprak, şu cevabı verdi: "O panonun orada olması gerekiyordu çünkü sağa doğru bir viraj dönüyor. Orada motosiklet arka tarafa geçerek diğer sürücülere zarar verebilir. Onun mecburen orada olması lazım."

Ancak güvenlik önlemlerinin daha iyi olabileceğini de belirten temsilcimiz, şunları ekledi: "Tabii ki de oraya şişme bir darbe engelleyici koyulabilirdi, bunun örnekleri var. Eğer böyle bir darbe engelleyici olsaydı, çok rahat bir şekilde cumartesi günkü yarışa çıkabilecektim. Ancak buna kızamıyorsun çünkü bu spor zaten riskli ve biz bunu biliyoruz. Orada kendi hatamdan dolayı düştüm ve olan oldu artık, olacağı varmış. Bunu artık tekrar tekrar düşünmüyoruz."

Motor sporlarına Türkiye'de ve Avrupa'da gösterilen ilginin kıyaslanması hakkında düşünceleri soruların Toprak Razgatlıoğlu şu cevabı verdi: "Avrupa ile karşılaştırdığımızda yakınından bile geçmiyoruz. Çünkü Avrupa'da motosiklete ve motor sporlarına önem veriyorlar ve çok fazla kişi takip ediyor."

"Tabii ki Türkiye'de motosikletle ilgilenen herkes bizi tanıyor ama Avrupa'da da tanıyan çok fazla kişi var. Motosikletle çok az ilgilenen biri bile olsa Toprak Razgatlıoğlu'nu herkes tanıyor. Bu çok güzel bir şey çünkü başarıyla olan bir durum. Başarısız biri olsaydım zaten ismimiz duyulmazdı."

Son olarak MotoGP'ye geçiş hedefleriyle ilgili sorulan soruya Toprak, "MotoGP planımız aslında önümüzdeki sezonun ortasına gelmeden netleşmeye başlayacak. Yüzde yüz olmasa da 2026'da MotoGP'ye geçmeyi planlıyoruz. Artık MotoGP'ye gitmek istiyoruz. 5-6 ay sonra durum netleşecek," şeklinde konuştu.