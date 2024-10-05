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World Superbike Estoril

Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'deki şampiyonluk şansına rağmen “sadece yarışı kazanmayı düşünüyor”

Dünya Superbike Şampiyonasında yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bir sonraki yarış haftasında şampiyonluğu elde etme ihtimaline sahip.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Aragon ayağında elde edilen üç ikincilik, Toprak Razgatlıoğlu'nu 2024'ün sondan bir önceki hafta sonunda ikinci dünya şampiyonluğunu elde edecek konuma getirdi.

Cumartesi günü ön lastiği aşınmış bir şekilde yarışı ikinci sırada tamamlayan Razgatlıoğlu, Pazar günü Alvaro Bautista ile girdiği iki mücadelenin ardından iki kez daha ikinci basamağa çıktı.

Razgatlıoğlu WorldSBK.com'a, “Superpole Yarışı çok eğlenceliydi! İlk kez motosşkletin gerçekten iyi olduğunu hissettim; motosikletin dönmesi ve durması iyiydi, his çok daha iyiydi.”

“Nicolo Bulega ile mücadele ettim. Zafere çok yakındım ama iki viraj kala kaybettim.”

“Neden çok mutluyum? Bu hafta sonu inanılmaz bir iş çıkardık ve ben %100'ümü verdim, hatta  %100'den fazla sürüyordum.” dedi.

Razgatlıoğlu'nun üç ikinciliği, bu hafta sonunun başında 13 puan olan şampiyona liderliğini 2. arışın sonunda 39 puana çıkardı.

Bu avantaj, Razgatlıoğlu'nun Estoril'deki bir sonraki hafta sonunda kariyerinde ikinci kez Dünya Superbike Şampiyonu olabileceği anlamına geliyor.

Razgatlıoğlu, “Belki Estoril'de Dünya Şampiyonu olabiliriz, göreceğiz.”

“Ben sadece orada yarışı kazanmayı düşünüyorum çünkü Estoril'i seviyorum. Yamaha ile orada kazandım; BMW ile yarışı bekliyorum çünkü orada tekrar kazanmam gerekiyor.” dedi.

Toprak, Birçok galibiyetten sonra ikinci olmak benim için biraz zor!” diye ekledi.

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