Toprak Razgatlıoğlu dönüş tarihi hakkında bilgi verdi

Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Magny-Cours'daki antrenman sırasında yaşadığı kaza sonrası yarışlara ne zaman döneceğini açıkladı.



Cuma günü gerçekleşen kazada Razgatlıoğlu'na hafif travmatik pnömotoraks (akciğer sönmesi) teşhişi konuldu ancak ciddi kemik kırıkları yaşamadan kazayı atlattı.

Razgatlıoğlu, WorldSBK.com'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Dünkü kaza sonrası yarışlara katılamamak üzücü ama şu an için en önemli şey iyileşmem. Şu an tamamen buna odaklanmış durumdayım.”



"Umarım iki hafta sonra Cremona'da geri dönerim. Tekrar kontrollerimiz olacak ama her şey yolunda görünüyor."

"Ayrıca Pistteki ve Moulins hastanesindeki tüm sağlık ekibine de teşekkür etmek istiyorum."



"Bana mesaj atan ve iyi dileklerini gönderen herkese teşekkürler. Yakında tekrar pistte görüşmek üzere!"