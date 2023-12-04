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Toprak Razgatlıoğlu, BMW ile anlaştıktan sonra bir MotoGP takımından teklif almış!

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda BMW ile devam etme kararı aldıktan sonra bir MotoGP takımının kendisine teklif yaptığını açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP padoğunda konuşulan az sayıdaki Dünya Superbike Şampiyonası sürücülerinden birisi. Bu bile aslında Toprak'ın ne kadar yetenekli ve popüler bir isim olduğunu gözler önüne seriyor.

27 yaşındaki sürücü olağanüstü bir yeteneğe, frenleme kabiliyetine ve motosiklet kontrolüne sahip. Üstelik markaların pazarlama departmanı için bulunmaz bir nimet.

Son olarak Toprak, Donington Park'ta genç bir hayranına sprint yarışında elde ettiği galibiyet kupasını vererek taraftarların gönlünü kazandı.

Yine de temsilcimiz, MotoGP'deki yoğun ilgiye rağmen 2024 ve 2025 yıllarında Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalacak.

Toprak, daha önce Yamaha ile MotoGP testine katıldı fakat bu süreçte Yamaha'nın tutumundan pek hoşnut kalmadı.

Temsilcimiz, sadece bir fabrika takımıyla MotoGP'ye geçmeyi düşünecekti ve böyle bir teklif gelmedi. Sonuç olarak da 22 Mayıs'ta BMW ile sözleşme imzaladı.

Fakat bu sözleşmeyi imzaladıktan bir süre sonra MotoGP'den kendisine önemli bir teklif geldi.

Motogp.com TV muhabiri Jack Appleyard ile yaptığı röportajda Toprak, "Bir MotoGP takımı bana teklifte bulundu."

"Fakat halihazırda 2025'in sonuna kadar BMW ile iki yıllık anlaşmam var."

"Sadece bundan sonra MotoGP sözleşmesi hakkında konuşabiliriz." dedi.

Speedweek'e göre bu takım Marc Marquez'in ayrılığı sonrası yeni bir isim arayan Honda olabilir.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

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Kemal Şengül
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