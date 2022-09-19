Toprak Razgatlıoğlu bir daha 1 numarayı kullanmak istemiyor

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Geçen sezon Jonathan Rea'i mağlup ederek kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Toprak, 2022 sezonunda 54 numara yerine 1 numarayı kullanmayı tercih etmişti.

Sezona yavaş bir başlangıç yapan temsilcimiz, ilk galibiyetini Haziran ayına kadar elde edememiş ve Kawasaki sürücüsü Rea'in yanı sıra Ducati'ye dönen Alvaro Bautista'nın da gerisinde kalmıştı.

Ancak sonrasında tempoyu arttıran Toprak, son dokuz yarışta yedi galibiyet elde etti ve şampiyona lideri Bautista ile farkı 30 puana kadar indirdi.

Toprak'ın sezona yavaş başlangıcının sebepleriyle ilgili birçok görüş mevcut; en popüleri ise Bautista'nın "potansiyel MotoGP koltuğunun aklını işgal ettiğine" yönelik demeciydi. Ancak temsilcimizin düşüncesi farklı: 1 numarayı kullanmanın getirdiği baskı.

Bu baskıdan kurtulmak için şampiyon olsa dahi gelecek sene 54 numarayı kullanacağını belirten Toprak, Motorsport İtalya'ya verdiği demeçte, "Bu yıl özellikle ilk yarışlarda 1 numarayı kullandığım için epey baskı hissettim."

"1 numarayı kullanmak ciddi baskı getiriyordu, ta ki Assen'de [Rea ile] karıştığım kazanın ardından numarayı unutup sadece yarışmayı düşünene kadar."

"Umarım bu sezon da dünya şampiyonu olabiliriz, ancak ne olursa olsun gelecek sezon yine 54 numarayı kullanacağım. Bu yıl Yamaha için 1 numarayı kullandım, ancak şampiyonluğa ulaşırsak kendi numarama dönüş yapmak istiyorum."

"54 numarayı kullanırken daha rahat hissediyorum. 1 numara sonsuza kadar sizinle kalmayacak, 54 ise benim numaram, benim sembolüm, beni temsil ediyor." dedi.

Razgatlıoğlu'nun aksine 2015 sezonunun ardından arka arkaya altı şampiyonluk elde eden Rea, tüm bu sezonlarda 1 numarayı kullanmıştı -ancak unvanını kaybettikten sonra 65 numaraya geçiş yaptı.

Şampiyonluğa ulaşan sürücünün 1 numarayı kullanmadığı son sezon ise 2012 sezonuydu; 2011 şampiyonu ve eski MotoGP sürücüsü Carlos Checa, tüm serilerde kendisiyle özdeşleşen 7 numarayı kullanmayı tercih etmişti.