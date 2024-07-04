Toprak Razgatlıoğlu antrenman kazasına rağmen Donington Park'ta yarışabilir

Sezona çok iyi başlayan ve Misano'daki performansı sonrası şampiyona liderliğini eline geçiren Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz günlerde Uşak'ta antrenman yaparken bir kaza geçirdi.

Bileğini burkan ve kaslarına hasar veren temsilcimizin vücudunda neyse ki herhangi bir kırık meydana gelmedi.

Başlangıçta Donington Park yarışına katılamayacağı iddia edilse de, Motorsport.com'a konuşan menajeri ve eski Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu böyle bir şey beklemediklerini dile getirdi.

Motorsport.com'a özel açıklamalarda bulunan milli temsilcimiz Kenan Sofuoğlu, "Toprak antrenmanlarda büyük bir kaza geçirdi."

"Ayağında bir sakatlanma meydana geldi ama neyse ki kırık boyunda değil. Ayak bileğinde burkulma olduğu için kaslarında zorlanma meydana geldi."

"Şimdi dinlenmeye geçti çünkü gelecek hafta Donington Park yarışı var. İnşallah bu sakatlığın yarış üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak." dedi.

Toprak önümüzdeki 1 haftalık dilimde dinlenerek Donington Park yarışına hazırlanmaya çalışacak.