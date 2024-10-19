Toprak Razgatlıoğlu, 2. kez Dünya Superbike Şampiyonu oldu!
Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez'deki 1. yarışı ikinci sırada tamamlayarak 2. Dünya Şampiyonluğunu kazandı.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez'de 1. yarış başladı.
Nicola Bulega pole'den başladığı yarışta liderliğini korumayı başarırken, Toprak Razgatlıoğlu da yerini koruyarak onu izledi.
Tommy Bridewell ve Tarran Mackenzie ilk turda çarpışarak yarış dışı kaldılar.
Danilo Petrucci ilk turda kaza yaparak yarışın dışında kaldı.
Yarışın bitimine 19 tur kala Alvaro Bautista da 6. virajda motosikletinden düştü.
Bitime 17 tur kala Bulega önde 0.6 saniye farkla yarışı lider sürdürürken onu Toprak, Locatelli, Alex Lowes ve Lecuona izledi.
Bitime 10 tur kala Bulega, Toprak ile arasında olan farkı 2.2 saniyeye çıkardı.
Kaza yaptıktan sonra yarışa devam eden Bautista bitime 3 tur kala tekrardan motosikletinden düştü.
Nicola Bulega, Toprak Razgatlıoğlu'nun önünde yarışı kazansa da Toprak Razgatlıoğlu 2.kez Dünya Superbike Şampiyonu oldu.
Yarış Sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|N. Bulega Ducati Team
|11
|Ducati
|20
|
33'32.738
|25
|2
|T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|54
|BMW
|20
|
+6.067
33'38.805
|6.067
|20
|3
|A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha
|55
|Yamaha
|20
|
+9.361
33'42.099
|3.294
|16
|4
|A. Lowes Kawasaki Racing
|22
|Kawasaki
|20
|
+11.249
33'43.987
|1.888
|13
|5
|I. Lecuona Honda World Superbike Team
|7
|Honda
|20
|
+13.597
33'46.335
|2.348
|11
|6
|M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
|60
|BMW
|20
|
+14.976
33'47.714
|1.379
|10
|7
|X. Vierge Honda World Superbike Team
|97
|Honda
|20
|
+15.762
33'48.500
|0.786
|9
|8
|A. Bassani Kawasaki Racing
|47
|Kawasaki
|20
|
+16.285
33'49.023
|0.523
|8
|9
|D. Aegerter GRT Racing Team
|77
|Yamaha
|20
|
+16.715
33'49.453
|0.430
|7
|10
|G. Gerloff Bonovo Action BMW
|31
|BMW
|20
|
+16.854
33'49.592
|0.139
|6
|11
|J. Rea Pata Prometeon Yamaha
|65
|Yamaha
|20
|
+19.768
33'52.506
|2.914
|5
|12
|A. Iannone Team GO Eleven
|29
|Ducati
|20
|
+19.773
33'52.511
|0.005
|4
|13
|S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team
|14
|Ducati
|20
|
+27.133
33'59.871
|7.360
|3
|14
|S. Redding Bonovo Action BMW
|45
|BMW
|20
|
+30.105
34'02.843
|2.972
|2
|15
|T. Nagashima Honda World Superbike Team
|49
|Honda
|20
|
+33.520
34'06.258
|3.415
|1
|16
|T. Rabat Puccetti Racing
|53
|Kawasaki
|20
|
+34.316
34'07.054
|0.796
|17
|
B. Ray MotoXRacing
|28
|Yamaha
|20
|
+37.431
34'10.169
|3.115
|18
|P. Oettli GMT94 Yamaha
|5
|Yamaha
|20
|
+40.497
34'13.235
|3.066
|19
|A. Del Bianco GRT Racing Team
|52
|Yamaha
|20
|
+43.443
34'16.181
|2.946
|20
|
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|75
|Honda
|20
|
+52.599
34'25.337
|9.156
|21
|L. Bernardi MotoXRacing
|91
|Yamaha
|20
|
+54.917
34'27.655
|2.318
|22
|
K. Ryde OMG Racing
|33
|Yamaha
|20
|
+1'01.629
34'34.367
|6.712
|23
|A. Bautista Ducati Team
|1
|Ducati
|20
|
+1'02.084
34'34.822
|0.455
|24
|T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team
|95
|Honda
|20
|
+1'23.414
34'56.152
|21.330
|dnf
|M. Rinaldi Motocorsa Racing
|21
|Ducati
|5
|
+15 Laps
8'28.646
|15 Laps
|Yarış dışı
|dnf
|T. Bridewell Honda Racing UK
|46
|Honda
|0
|
|Accident / injury
|dnf
|D. Petrucci Barni Racing Team
|9
|Ducati
|0
|
|Kaza
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