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World Superbike Jerez

Toprak Razgatlıoğlu, 2. kez Dünya Superbike Şampiyonu oldu!

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez'deki 1. yarışı ikinci sırada tamamlayarak 2. Dünya Şampiyonluğunu kazandı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez'de 1. yarış başladı. 

Nicola Bulega pole'den başladığı yarışta liderliğini korumayı başarırken, Toprak Razgatlıoğlu da yerini koruyarak onu izledi.

Tommy Bridewell ve Tarran Mackenzie ilk turda çarpışarak yarış dışı kaldılar.

Danilo Petrucci ilk turda kaza yaparak yarışın dışında kaldı.

Yarışın bitimine 19 tur kala Alvaro Bautista da 6. virajda motosikletinden düştü.

Bitime 17 tur kala Bulega önde 0.6 saniye farkla yarışı lider sürdürürken onu Toprak, Locatelli, Alex Lowes ve Lecuona izledi.

Bitime 10 tur kala Bulega, Toprak ile arasında olan farkı 2.2 saniyeye çıkardı.

Kaza yaptıktan sonra yarışa devam eden Bautista bitime 3 tur kala tekrardan motosikletinden düştü.

Nicola Bulega, Toprak Razgatlıoğlu'nun önünde yarışı kazansa da Toprak Razgatlıoğlu 2.kez Dünya Superbike Şampiyonu oldu.

Yarış Sonucu:

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 20

33'32.738

       25
2 Turkey T. Razgatlıoğlu ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 54 BMW 20

+6.067

33'38.805

 6.067     20
3 Italy A. Locatelli Pata Prometeon Yamaha 55 Yamaha 20

+9.361

33'42.099

 3.294     16
4 United Kingdom A. Lowes Kawasaki Racing 22 Kawasaki 20

+11.249

33'43.987

 1.888     13
5 Spain I. Lecuona Honda World Superbike Team 7 Honda 20

+13.597

33'46.335

 2.348     11
6 Netherlands M. vanderMark ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 60 BMW 20

+14.976

33'47.714

 1.379     10
7 Spain X. Vierge Honda World Superbike Team 97 Honda 20

+15.762

33'48.500

 0.786     9
8 Italy A. Bassani Kawasaki Racing 47 Kawasaki 20

+16.285

33'49.023

 0.523     8
9 Switzerland D. Aegerter GRT Racing Team 77 Yamaha 20

+16.715

33'49.453

 0.430     7
10 United States G. Gerloff Bonovo Action BMW 31 BMW 20

+16.854

33'49.592

 0.139     6
11 United Kingdom J. Rea Pata Prometeon Yamaha 65 Yamaha 20

+19.768

33'52.506

 2.914     5
12 Italy A. Iannone Team GO Eleven 29 Ducati 20

+19.773

33'52.511

 0.005     4
13 United Kingdom S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 20

+27.133

33'59.871

 7.360     3
14 United Kingdom S. Redding Bonovo Action BMW 45 BMW 20

+30.105

34'02.843

 2.972     2
15 Japan T. Nagashima Honda World Superbike Team 49 Honda 20

+33.520

34'06.258

 3.415     1
16 Spain T. Rabat Puccetti Racing 53 Kawasaki 20

+34.316

34'07.054

 0.796      
17
B. Ray MotoXRacing
 28 Yamaha 20

+37.431

34'10.169

 3.115      
18 Germany P. Oettli GMT94 Yamaha 5 Yamaha 20

+40.497

34'13.235

 3.066      
19 Italy A. Del Bianco GRT Racing Team 52 Yamaha 20

+43.443

34'16.181

 2.946      
20
I. Miguel PETRONAS MIE Racing HONDA Team
 75 Honda 20

+52.599

34'25.337

 9.156      
21 San Marino L. Bernardi MotoXRacing 91 Yamaha 20

+54.917

34'27.655

 2.318      
22
K. Ryde OMG Racing
 33 Yamaha 20

+1'01.629

34'34.367

 6.712      
23 Spain A. Bautista Ducati Team 1 Ducati 20

+1'02.084

34'34.822

 0.455      
24 United Kingdom T. Mackenzie PETRONAS MIE Racing HONDA Team 95 Honda 20

+1'23.414

34'56.152

 21.330      
dnf Italy M. Rinaldi Motocorsa Racing 21 Ducati 5

+15 Laps

8'28.646

 15 Laps   Yarış dışı  
dnf United Kingdom T. Bridewell Honda Racing UK 46 Honda 0

 

     Accident / injury  
dnf Italy D. Petrucci Barni Racing Team 9 Ducati 0

 

     Kaza  
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