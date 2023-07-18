Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Imola ayağında sezonunun en iyi hafta sonunu geçirdi.

Pazar gününü 2/2 ile kapatan Toprak, Superpole yarışında Alvaro Bautista'yı harika bir şekilde geçerek zafere uzandı.

Bu yarıştan birkaç saat sonra başlayan 2. ana yarışta da zafer Toprak'ın oldu ve şampiyon sürücümüz, bu sezonki ilk ana yarış galibiyetini aldı.

Ayrıca, 2. yarışta şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın ilk virajda düşmesiyle birlikte, şampiyonadaki puan farkı 95'ten 70'e inmiş oldu.

Bu hafta sonu 100. WSBK podyumuna çıkan Toprak, ilk olarak Superpole yarışı hakkında konuştu. 10 turluk Superpole yarışı boyunca elektroniklerinin ve ekranının çalışmadığını söyleyen Toprak, %100'ünden de fazlasıyla sürüş yaptığını söylüyor.

"Superpole yarışındaki en büyük sorun, motosikletteki ekranın (Dashboard) çalışmamasıydı!"

"Hiçbir tuş çalışmıyordu ve elektronikler de çalışmıyor gibiydi. Yatma açım maksimumdu, 0 elektronik vardı!"

"Bazı virajlarda garip bir şekilde kayıyordum ve gazı çok yavaşça açıyordum. Bu sorunlara rağmen adım adım Alvaro'yu yakaladım ve onu 9. virajda geçtim. Her tur onu izledim ve orada biraz daha yavaş olduğunu gördüm."

"Sonrasında son turlara doğru kendime 'Onu şimdi geçmem lazım' dedim çünkü ön tarafta yalnız sürmek daha iyi olurdu."

"Bence planım iyi bir şekilde işe yaradı ama %100'ümden fazlasıyla sürüyordum."