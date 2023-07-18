Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"
Imola hafta sonunda Superpole yarışını ve Alvaro Bautista'nın düştüğü 2. yarışı kazanarak şampiyonadaki puan farkını 95'ten 70'e indiren Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonanın hâlâ bitmediğini ve eskisi gibi sürebildiğini söyleyerek rakiplerine göz dağı verdi.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Imola ayağında sezonunun en iyi hafta sonunu geçirdi.
Pazar gününü 2/2 ile kapatan Toprak, Superpole yarışında Alvaro Bautista'yı harika bir şekilde geçerek zafere uzandı.
Bu yarıştan birkaç saat sonra başlayan 2. ana yarışta da zafer Toprak'ın oldu ve şampiyon sürücümüz, bu sezonki ilk ana yarış galibiyetini aldı.
Ayrıca, 2. yarışta şampiyona lideri Alvaro Bautista'nın ilk virajda düşmesiyle birlikte, şampiyonadaki puan farkı 95'ten 70'e inmiş oldu.
Bu hafta sonu 100. WSBK podyumuna çıkan Toprak, ilk olarak Superpole yarışı hakkında konuştu. 10 turluk Superpole yarışı boyunca elektroniklerinin ve ekranının çalışmadığını söyleyen Toprak, %100'ünden de fazlasıyla sürüş yaptığını söylüyor.
"Superpole yarışındaki en büyük sorun, motosikletteki ekranın (Dashboard) çalışmamasıydı!"
"Hiçbir tuş çalışmıyordu ve elektronikler de çalışmıyor gibiydi. Yatma açım maksimumdu, 0 elektronik vardı!"
"Bazı virajlarda garip bir şekilde kayıyordum ve gazı çok yavaşça açıyordum. Bu sorunlara rağmen adım adım Alvaro'yu yakaladım ve onu 9. virajda geçtim. Her tur onu izledim ve orada biraz daha yavaş olduğunu gördüm."
"Sonrasında son turlara doğru kendime 'Onu şimdi geçmem lazım' dedim çünkü ön tarafta yalnız sürmek daha iyi olurdu."
"Bence planım iyi bir şekilde işe yaradı ama %100'ümden fazlasıyla sürüyordum."
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Sonrasında ana yarış zaferine değinen Toprak rakiplerini uyarıyor ve eskisi gibi sürüş yaptığını dile getiriyor.
"Bu yıl sonunda bir uzun [ana] yarış kazanabildiğim için çok mutluyum, hafta sonu boyunca harika bir iş yapan takımıma teşekkür ederim. Her seans motosikleti biraz daha geliştirdik."
"Alvaro için üzgünüm ama yarışmak böyle, elinizden gelenin en iyisini yapıyorsunuz ve bazen kazalar olabiliyor. Sanırım bu yıl ilk kez kaza yaptı. Alvaro'nun ilk virajda düştüğünü gördükten sonra bir plan yaptım ve risk almak istemedim."
"Axel'in [Bassani] beni geçmesinin ardından onu takip ettim ve 3 tur kala onu yeniden geçtim ve iyi bir tempom vardı.
"Genel olarak bu hafta sonu ile çok mutluyum. Yamaha ilk defa Imola'da kazandı ve ben de bu pisti çok seviyorum. Hafta sonu hava inanılmaz sıcaktı, dolayısıyla bu sıcakta yarışan tüm pilotları tebrik ediyorum."
"Bence iyi bir hafta sonuydu çünkü herkes gerçek bir yarış izleyebildi! Şampiyona bitmiş değil, eskisi gibi sürüyorum."
"Sadece kazanmaya odaklıyım."
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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