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World Superbike / Phillip Island / Son dakika

Toprak: "Philip Island için hedefim podyum!"

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Toprak: "Philip Island için hedefim podyum!"
Ekleyen:
, Editör
16 Şub 2020 08:35

Toprak Razgatlıoğlu, 2020 Dünya Superbike Şampyionası'nın ilk yarışı olan Philip Island'da podyuma çıkmayı hedefliyor.

Ülkemizi Dünya Superbike Şampiyonası'nda başarıyla temsil eden Toprak Razgatlıoğlu, 2020 sezonunda Kawasaki'den Yamaha fabrika takımına geçiş yaptı.

Bu yıl ilk kez bir fabrika takımı adına mücadele edecek olan temsilcimiz, testlerde etkileyici bir performans sergilemeyi başardı.

Sezonun ilk yarışına üç haftadan az bir süre kala şampiyonanın resmi internet sitesine konuşan Toprak, hem Yamaha'ya hem de ilk yarışa dair açıklamalarda bulundu.

Toprak, "Yamaha farklı bir takım ve ben de fabrika takımında ilk kez yarışacağım. Küçük bir takımda olmaya alışkındım ve şimdi bir fabrika takımına geçiyorum. Henüz takım içerisindeki tüm insanları tanımıyorum ve benim için kolay olmadığını hep söylüyorum. Çünkü herkesle çalışmak farklıdır. Ama zaten çok iyi hissediyorum ve bunu çok sevdim."

"Doğrusu başlangıçta biraz korkmuştum! Çünkü takımı tanımıyordum ve her şey yeniydi. Ama şimdi çok mutluyum ve keyif alıyorum.”

"Yamaha benim için yeni bir motosiklet ama şimdi 2020 R1'im var ve Kawasaki ile arasında büyük bir fark olmadığını söyleyebilirim, sadece güzel gelişmeler var. Dönüşte gerçekten iyi olduğunu hissediyorum ve gücüyle kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yamaha, geçmişte sürdüğümden farklı bir karaktere sahip ve bunu öğreniyorum. Daha fazla tur attıkça kendimi daha iyi hissediyorum." dedi.

İlk yarış için beklentileri sorulduğunda Toprak, "Sanırım geçen yıl da aynı şeyi söyledim; Phillip Island'da podyuma çıkmak istiyorum. Buna ihtiyacım var ve geçen yıl bunu yapmayı denemiştim. Sonunda mümkün değildi, ama bu yıl tekrar deneyeceğim. Her zaman elimden geleni yapıyorum ve şimdi neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
1/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
2/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
3/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
4/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
5/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
6/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
7/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
8/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
9/11

Fotoğraf: WorldSBK.com

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
10/11

Fotoğraf: WorldSBK.com

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Phillip Island
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör İnci Beğen

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