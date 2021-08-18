Toprak, Navarra'da yeni zaferler hedefliyor

Temsilcimiz Toprak, Most'ta gerçekleştirilen yarışta iki galibiyet ve bir ikincilik alarak şampiyonada Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını üçe düşürmüştü.

Fakat Pata Yamaha adına yarışan Toprak, şampiyonluk hakkında pek fazla düşünmek istemiyor ve sadece yarışların her birine odaklanmak istiyor.

Bu hafta sonu Navarra yarışı yapılacak ve bu pist nispeten yeni olduğu için takımların pist hakkında pek fazla bilgisi yok. Ancak Toprak, birkaç ay önce Navarra'da yapılan testlerde son derece hızlıydı.

Temsilcimiz bundan ötürü yarış için son derece pozitif konuştu.

Toprak, Yamaha-Racing'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Most'ta güzel bir hafta sonu geçirdik ve şimdi bir sonraki yarışa odaklandım."

"Her zaman olduğu gibi kazanmak istiyorum ve ekip olarak her zaman bunun için çabalıyoruz."

"Şampiyonluğu düşündüğümde çok fazla baskı hissediyorum! Bu yüzden sadece yarışları kazanmaya odaklanıyorum."

“Bu hafta yarışacağımız Navarra pistinin tasarımını beğeniyorum. Bazı hızlı ve yavaş bölümlerle beraber diğer pistlerden farklı bir yer. Bu da onu sürüş tarzım için uygun hale getiriyor."

"İki ay önce orada iyi bir test yapmıştık ve orada R1'de kendimi rahat hissediyorum."

"Cuma günü neler olacağını göreceğiz. İlk antrenmandan itibaren yarış için en iyi ayarı bulmaya odaklanacağız."

Andrea Locatelli, PATA Yamaha WorldSBK Team Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images