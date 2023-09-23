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Toprak mutsuz: "Yamaha, Aragon testine neden katılmadı bilmiyorum"

Şu ana kadar Aragon hafta sonunda oldukça zorlanan ve doğru ayarları bulamayan Toprak Razgatlıoğlu, bu pistte zorlanması beklenen Yamaha'nın geçtiğimiz ay Aragon'da düzenlenen WSBK testine neden katılmadığını anlamıyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Aragon, hiçbir zaman Yamaha'nın en iyi pist olmamıştı ve Yamaha en iyi döneminde dahi burada hep zorlanmıştı.

Dolayısıyla bu hafta sonu Motorland'de Yamaha'nın ilk 3 için mücadele etmemesi belki de bekleniyordu ama ilk 6'da dahi yer alamamak Yamaha'nın da beklemediği bir şeydi. 

Bu durumla ilgili ilginç bir detay ise geçtiğimiz ay Aragon'da WSBK testi düzenlemesi ve bu teste fabrika takımları arasından sadece -bu pistte zorlanması beklenen- Yamaha'nın katılmaması oldu. 

BMW, Kawasaki, Honda ve Ducati; en az bir motosikletle geçtiğimiz ay düzenlenen Aragon testinde yer aldılar ve önemli veriler topladılar, doğru ayarları buldular. Bu teste katılan sürücülerin ve takımların nasıl bir avantaj sağladığı tur sürelerine ve genel klasmana bakıldığında kolayca görülebiliyordu.

Bu sürücüler doğru ayarları çoktan bulmuş olmanın verdiği avantajla iyi bir Cuma günü geçirirken, Toprak da dahil olmak üzere Yamaha sürücüleri doğru ayarı araladılar ve zorlandılar. Cuma gününün sonunda Toprak, lider Alvaro Bautista'nın 1.1 saniye gerisindeydi. 

Yamaha'nın teste katılmamasını sorgulayan bir diğer isim de Toprak'tı, temsilcimiz şunları söyledi: "Yamaha burada neden [Ağustos'taki] teste gelmedi bilmiyorum, teste katılan tüm takımlar ve sürücülerin büyük avantajlar elde ettiğini görüyorum."

"Teste katılan tüm takımlar ve sürücüler, bu pist için doğru ayarları bulmuşlardı ve hafta sonuna da bu ayarlarla başladılar. Biz ise normal bir ayar ile başladık ama geçen seneden daha kötüyüz."

"Umarım gelişim sağlayabiliriz çünkü ne ben ne de takım performansımızla mutlu değiliz. Şampiyona için özellikle de bu pistte iyi sonuçlar almam gerek." 

"Hafta sonu bizim için iyi başlamadı, hâlâ iyi bir ayar arıyoruz. Mutlu değilim çünkü gelişemiyoruz. Bu hafta sonunun kolay olmayacağını biliyordum ama bu yıl, geçen yıla kıyasla daha kötüyüz."

"Podyum için savaşmak kolay olmayacak." 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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WSBK Aragon 2. antrenman: Bautista lider, Ducati 1-2-3, Yamaha zorlandı

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