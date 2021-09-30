Toprak, MotoGP testine katılacak ancak 2023'e kadar WSBK'da kalacak

Milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğu almaya doğru ilerlediği Dünya Superbike şampiyonasında, geçen hafta Jerez'de yapılan iki yarışta da galibiyeti alarak, şampiyonadaki en rakibi olan Kawasaki pilotu Jonathan Rea ile farkı 20 puana çıkarmıştı.

Toprak'ın şampiyon olması hâlinde Yamaha, 2009'da Ben Spies ile aldığı şampiyonluktan beri serideki ilk şampiyonluğunu kazanacak.

Temsilcimizin bu başarısının ardından padokta pek çok kişi Toprak'ın, motosikletin premier sınıfı olan MotoGP'de neler yapacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgilere göre Yamaha, Kasım ayındaki MotoGP testlerinde Toprak ile teste çıkmak istiyor. Toprak konu hakkında, "Planımız, Endonezya'daki yarış hafta sonunun ardından MotoGP motosikletini test etmekti."

"MotoGP motosikletini test etmek için daha çok zamanım var, ancak öncelikle önümüzdeki hedefe konsantre olmamız lazım." dedi.

Toprak bu sene, hedefi olan Dünya Superbike şampiyonasını kazanması hâlinde bile 2022'de seride mücadele etmeye devam edeceğini söyledi. Konu hakkında konuşan temsilcimiz, "Burada devam edeceğim."

"Hâlâ iki yıllık bir kontratım var. Umarım bu sene dünya şampiyonu olurum. Gelecek sene Superbike ailesinde kalarak Dünya Superbike şampiyonasında mücadele edeceğim. Buranın padoğunu çok seviyorum. Ben burada büyüdüm."

"Belki gelecek sene şampiyon olduktan sonra MotoGP'ye giderim, ancak bu sene ve gelecek sene kesinlikle burada olacağım." dedi.

Jerez hafta sonunda Motorsport-Total.com'a konuşan Yamaha WSBK proje menajeri Andrea Dosoli, Toprak'ın katılabileceği potansiyel MotoGP testi hakkında açıklamalarda bulundu. Dosoli, Toprak'ın MotoGP'de de başarılı olabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Deneyimli Yamaha yöneticisi, "Yetenekli bir sürücü, her türlü makineye adapte olabilir. Yetenekli bir sürücü, kategori fark etmeden tüm motosikletlerin potansiyelini kullanabilir." dedi.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team takes the flag Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images