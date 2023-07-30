Toprak, Most'taki 2. yarışta arka lastiği patladığı için kaza yapmış!

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, son 3 yarışta şampiyonadaki ana rakibi Alvaro Bautista'nın kötü performanslar sergilemesiyle birlikte puan farkını 98'den 49'a indirmişti ve Most'taki son yarışa da pole pozisyonundan başlamıştı.

Toprak, ilk sıradan başladığı bu yarışı da kazanarak Bautista ile arasındaki puan farkını daha da azaltmak istiyordu.

Temsilcimiz startta liderliği kaybetse de bitime 16 tur kala, temsilcimiz inanılmaz bir geç frenle Bautista'yı geçti ve liderliğe yükseldi.

Bu noktadan sonra Bautista, özellikle de start/finiş düzlüğünde Toprak'a çok yaklaştı ama Toprak, ilk virajdaki inanılmaz frenajı ve savunmasıyla pozisyonunu koruyordu.

Toprak, her tur ilk virajda Bautista'yı arkasında tutuyor ve Ducati'nin düzlüklerdeki avantajına yeteneği ile cevap veriyordu.

Sıkı savunmasının meyvesini alan Toprak, bitime 7 tur kadar kala yavaş yavaş arayı açmaya başladı ve farkı yarım saniyeye çekerek nefes alabileceği bir boşluk oluşturdu.

Ancak bitime 6 tur kala Toprak'ın garip bir şekilde motosikletinden düştüğünü gördük. Yamaha M1, 3. virajın çıkışında Toprak'ı üstünden ilginç bir şekilde fırlatmıştı. Kaza dışarıdan pek de normal duruyordu ve Toprak'ın kendisi de şaşırmıştı.

İlk başta kazanın nedeni tam olarak anlaşılamadı ve Toprak'ın hata yapmış olabileceği düşünüldü. Şimdi ise kazanın nedenini biliyoruz: Patlak bir arka lastik.

Pata Yamaha WSBK takımı, yaptığı açıklama ile Toprak'ın arka lastiğinin kazadan hemen önce patladığını ve kazaya bu patlak lastiğin neden olduğunu açıkladı.

Bu büyük şanssızlık, Toprak'a çok hak ettiği bir galibiyetten etmiş oldu ve şampiyonanın kaderini de değiştirdi.

Toprak'ın tweet'i: