Prime'a abone ol
Önceki / Bahattin Sofuoğlu, hafta sonunu iki podyumla tamamladı
World Superbike / Autodrom Most Haberler

Toprak, Most'taki 2. yarışta arka lastiği patladığı için kaza yapmış!

Pata Yamaha, yaptığı açıklamada Toprak Razgatlıoğlu'nun arka lastiğinin patladığını ve temsilcimizin bu yüzden lider giderken kaza yaptığını duyurdu.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, son 3 yarışta şampiyonadaki ana rakibi Alvaro Bautista'nın kötü performanslar sergilemesiyle birlikte puan farkını 98'den 49'a indirmişti ve Most'taki son yarışa da pole pozisyonundan başlamıştı. 

Toprak, ilk sıradan başladığı bu yarışı da kazanarak Bautista ile arasındaki puan farkını daha da azaltmak istiyordu. 

Temsilcimiz startta liderliği kaybetse de bitime 16 tur kala, temsilcimiz inanılmaz bir geç frenle Bautista'yı geçti ve liderliğe yükseldi. 

Bu noktadan sonra Bautista, özellikle de start/finiş düzlüğünde Toprak'a çok yaklaştı ama Toprak, ilk virajdaki inanılmaz frenajı ve savunmasıyla pozisyonunu koruyordu. 

Toprak, her tur ilk virajda Bautista'yı arkasında tutuyor ve Ducati'nin düzlüklerdeki avantajına yeteneği ile cevap veriyordu. 

Sıkı savunmasının meyvesini alan Toprak, bitime 7 tur kadar kala yavaş yavaş arayı açmaya başladı ve farkı yarım saniyeye çekerek nefes alabileceği bir boşluk oluşturdu. 

Ancak bitime 6 tur kala Toprak'ın garip bir şekilde motosikletinden düştüğünü gördük. Yamaha M1, 3. virajın çıkışında Toprak'ı üstünden ilginç bir şekilde fırlatmıştı. Kaza dışarıdan pek de normal duruyordu ve Toprak'ın kendisi de şaşırmıştı. 

İlk başta kazanın nedeni tam olarak anlaşılamadı ve Toprak'ın hata yapmış olabileceği düşünüldü. Şimdi ise kazanın nedenini biliyoruz: Patlak bir arka lastik. 

Pata Yamaha WSBK takımı, yaptığı açıklama ile Toprak'ın arka lastiğinin kazadan hemen önce patladığını ve kazaya bu patlak lastiğin neden olduğunu açıkladı. 

Bu büyük şanssızlık, Toprak'a çok hak ettiği bir galibiyetten etmiş oldu ve şampiyonanın kaderini de değiştirdi. 

Toprak'ın tweet'i: 

 

 

paylaşım
yorumlar

Bahattin Sofuoğlu, hafta sonunu iki podyumla tamamladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Szafnauer: "Dokuz kadını hamile bırakıp bir ayda bebek bekleyemezsiniz"

Szafnauer: "Dokuz kadını hamile bırakıp bir ayda bebek bekleyemezsiniz"

Formula 1
Belçika GP

Szafnauer: "Dokuz kadını hamile bırakıp bir ayda bebek bekleyemezsiniz" Szafnauer: "Dokuz kadını hamile bırakıp bir ayda bebek bekleyemezsiniz"

Londra E-Prix II: Sezon finalini Cassidy kazandı, Envision Racing şampiyonluğunu ilan etti!

Londra E-Prix II: Sezon finalini Cassidy kazandı, Envision Racing şampiyonluğunu ilan etti!

Formula E
Londra ePrix II

Londra E-Prix II: Sezon finalini Cassidy kazandı, Envision Racing şampiyonluğunu ilan etti! Londra E-Prix II: Sezon finalini Cassidy kazandı, Envision Racing şampiyonluğunu ilan etti!

2023 Belçika GP: Verstappen 6. başlayıp kazandı, Red Bull 1-2, Leclerc podyumda

2023 Belçika GP: Verstappen 6. başlayıp kazandı, Red Bull 1-2, Leclerc podyumda

Formula 1
Belçika GP

2023 Belçika GP: Verstappen 6. başlayıp kazandı, Red Bull 1-2, Leclerc podyumda 2023 Belçika GP: Verstappen 6. başlayıp kazandı, Red Bull 1-2, Leclerc podyumda

Son Haberler

Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor

Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor

F1 Formula 1
Belçika GP

Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor Aston Martin, yanlış yönden gittiklerini kabul ediyor

Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor

Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor

SBK World Superbike
Autodrom Most

Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor

Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"

Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"

F1 Formula 1
Belçika GP

Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu" Wolff: "Dalgalanmanın geri dönmesi sinir bozucu"

Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"

Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"

F1 Formula 1
Belçika GP

Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser" Sainz, Ferrari'nin Belçika performansı sonrası ikinci yarı için "iyimser"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol