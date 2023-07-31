Toprak, lastik sorunu için Pirelli'yi suçlamıyor

Imola'daki galibiyetin ardından ciddi bir ivme yakalayan ve Çekya'ya moralle gelen Toprak, ilk yarışta büyük bir geri dönüş gerçekleştirerek Jonathan Rea'nın hemen arkasında ikinci oldu, Bautista ise 12. sırada kaldı.

Superpole yarışında ise galibiyete ulaşan Toprak, böylece bir anda şampiyonadaki farkı 49 puana kadar indirmeyi başardı.

Ancak tüm umutlar ikinci yarışta sona erdi, nitekim bitime altı tur kala lider giden temsilcimiz kendini bir anda yerde buldu.

Yarıştan sonra yapılan analizler, Toprak'ın arka lastiğinin nadir görülen bir şekilde patladığını ortaya koydu.

Toprak, "Lastiğe baktık ve lastiğin hasar aldığı iki alan gördük. 18. ve 19. virajlarda bazı titreşimler hissettim ama bunun normal olduğunu düşündüm. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım."

"Geçen yıl SC0 lastiğiyle yarışmıştım ve hiçbir sorun yoktu. Bu sefer daha sert olan SC1 lastiğini kullandık çünkü Pirelli endişeliydi."

Pirelli motosiklet yarışları direktörü Giorgio Barbier yaptığı açıklamada Rea ve Remy Gardner'ın da arka lastikleriyle ilgili sorunlar yaşadığını belirtti ve sorunun kaynağına inme sözü verdi.

Barbier, "Hafta sonunun ikinci ana yarışında, yeni C0567 arka spesifikasyonuyla, üç kabarma vakası kaydettik: Rea, Gardner ve Razgatlıoğlu."

"İlk ikisi ismin yaşadığı sorunlar son derece küçüktü, performans ve yarış sonucu üstünde hiçbir etkisi yoktu. Razgatlıoğlu'nda ise iki belirgin kabarcık mevcuttu, telemetri verilerine göre lastik bir anda söndü."

"Yamaha sürücüsünün yarış temposu son derece yüksek olsa ve diğer sürücülerin lastiklerinde herhangi bir stres veya aşınma belirtisi görülmese bile, bu tür olayların meydana gelmemesi gerektiği açıktır.

"Olaya neyin neden olmuş olabileceğini anlamak için kabarma olan üç lastik üzerinde derinlemesine bir laboratuvar analizi yapacağız."

Altıncı olarak sezonun en iyi derecesini elde eden Gardner, "Toprak'a benzer bir sorun yaşadım ama yarışı bitirebildim. Arka lastikte büyük delikler vardı.

"Arka lastik patlamadığı için şanslıydık. Bir tur daha atsaydık lastik muhtemelen patlayacaktı." dedi.

Lastiği patlayana kadar, Bautista'ya karşı sıkı bir savunma yapan Toprak, çok iyi bir stratejiyle ilerlemekteydi. zorundaydı.

Toprak, "Ducati düzlüklerde çok hızlı olduğu için son virajdan lider çıkmam gerekiyordu, yoksa ilk virajda onu geçemezdim. Planım her seferinde ilk viraja önde girebilmekti ve bunu başardım."

"0.4s önde olduğumu gördüğümde daha sakin sürdüm ve iyi tur zamanları yapmaya konsantre oldum. Ne yazık ki yarış erkenden bitti."

Kaza olmasaydı Toprak muhtemelen yarışı kazanacak ve farkı 44 puana indirecekti, ancak büyük bir fırsat kaçtı ve fark yeniden 74 puana yükseldi.

Bu, son haftalarda moral bulan Toprak için kötü haber.

Temsilcimiz, "Üzgünüm ama takımıma ya da kendime değil, sadece lastik için üzüldüm."

"Pirelli'yi suçlamıyorum çünkü sorunla başa çıkmak için zaten daha sert lastikler tedarik ettiler. Sadece şanssızdım."

"Şampiyonluğu düşünmüyorum, sadece yarış kazanmak istiyorum. Görünüşe göre şampiyonluk kolay olmayacak ama her hafta sonu elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.