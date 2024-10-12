Toprak: "Lastik konusunda kumar oynadım ve bir kez daha kazandım!"

Estoril'deki ilk yarışta gridin geri kalanına göre daha sert bir arka lastiği tercih eden temsilcimiz, startta geriye düşse de birkaç turun ardından yeniden liderliğe yükselmeyi başardı.

Kalan turlarda liderliği kaptırmadı ve ikinci sıradaki Nicolo Bulega'ya 9 saniye fark atarak zafere ulaştı.

Seansın ardından verdiği demeçte Toprak, 21 turluk yarış hakkında şunları söyledi: "Bir kumar oynadım ve sert arka lastiği seçtim, gridde kimse bunu tercih etmemişti."

"Yarışta kendimi iyi hissettim, iyi bir tempo yakaladım ve yarış boyunca buna odaklandım."

"Bunun sonucunda bir kez daha kazandım ve bu benim için gerçekten harika. Takım da ben de oldukça mutluyuz."

"Elbette yarın için geliştirmemiz gereken noktalar var ve takımda herkes çok sıkı çalışıyor."

"Ben de yine kazanmak için mücadele verip elimden gelenin en iyisini yapacağım."