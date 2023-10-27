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Toprak: "Konsantreyim ve galibiyete açım"

2023 World Superbike Dünya Şampiyonası'nın son ayağı olan Jerez hafta sonunda Cuma gününü ilk sırada tamamlayan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, sezonu galibiyetlerle kapatmayı hedefliyor.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Yayın tarihi
Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

WSBK'da şampiyonların belli olacağı final hafta sonunda, Jerez'de, 1. antrenman seansında pistin ıslak olmasından ötürü herkes garajında beklemiş ve sadece 4 kişi tur atmıştı. 

İkinci seansta koşulların iyileşmesiyle tüm grid piste çıkarken, çok daha temsili bir seans izledik. Günün en hızlı derecesi ise temsilcimiz Toprak'tan geldi. Toprak yine de hızlı tek bir tur değil, istikrarlı bir yarış temposu istiyor zira temsilcimizin hedefi yarış galibiyetleri.  

Günün ardından açıklamalarda bulunan Toprak, şunları söyledi: "Cuma günü oldukça zorluydu. Pistteki koşullar garip olduğundan kimse 1. antrenmanda sürüş yapmadı. İkinci seansta herkes yeniden pistteydi ve yol tutuşu azdı, herkes böyle hissetti."

"Benim motosikletimde ise durum daha kötü çünkü viraj çıkışlarında fazlasıyla patinaj yaşıyorum ve kayıyorum. Yol tutuşu ya da dönüş yok. 

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

"Bazı olumlu yönlerimiz de var. Umarım yarın için motosikleti geliştiririz çünkü iyi bir tempoda olmak için biraz daha yol tutuşuna ihtiyacım var."

"İyi bir tur zamanı attım ama bana iyi, istikrarlı tempo lazım. Sadece iyi bir tek tur zamanı değil. Şu anda çok güçlü değilim." 

Temsilcimiz, ikinci seansın bir bölümünde Bautista'nın arkasına takılarak İspanyol sürücüyü takip etti. 

Bunu Bautista'nın güçlü ve zayıf virajlarını öğrenmek için yaptığını söyleyen Toprak, ekledi: "Bautista bu pistte oldukça güçlü, bu yüzden ikinci antrenmanda onu takip ederek motosikletinin hangi alanlarda güçlü olduğunu anlamak istedim."

"Beşinci virajın çıkışında çok hızlı, son virajın çıkışında da bir fark var. Hangi virajda onu yakalayabileceğimi, arayı kapayabileceğimi bulmaya çalışıyorum. Bautista'dan hangi virajlarda hızlı olduğumu gördüm."

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

"İyi bir ayar bulmaya ihtiyacımız var çünkü çok fazla patinaj var. Yine de hâlâ galibiyet mücadelesi içerisindeyiz."

"Umarım yarın motosiklet daha iyi hissettirir. İlk olarak iyi bir sıralama seansı geçirmem gerek, sonrasında da iyi bir yarış çıkarmalıyım."

"Portimao'daki gibi savaşabilmeyi ümit ediyorum. Böyle olunca motosikleti daha iyi hissediyorum ve zevk almaya başlıyorum. Konsantreyim ve galibiyete açım." 

 

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