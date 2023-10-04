Toprak: "Kazanmak için her şeyi yaptım"

World Superbike'da sezonun sondan 2. ayağı geçtiğimiz hafta sonu Portimao'da gerçekleştirildi. Hafta sonuna ise Toprak ve Bautista'nın mücadeleleri damga vurdu.

Hem Superpole hem de 2. yarışta ikili arasında çizgiye kadar giden mücadeleler izledik. İki yarışta da senaryo oldukça benzerdi: Toprak ilk 3 sektörde, yani virajlı bölümlerde daha hızlıydı. Bautista ise son sektörde, özellikle de son virajda ve düzlüklerde tüm sezon olduğu gibi daha hızlıydı.

Toprak iki yarış boyunca da Bautista ve Ducati'nin düzlüklerdeki avantajına harika dayandı ve geç frenajlarıyla, beklenmedik ataklarıyla önde kalmayı başardı.

Toprak, harika sürüşleri sayesinde 2 yarışta da son viraja lider girse de Bautista ve Ducati'nin son virajdaki hızlanması fazla güçlüydü ve İspanyol sürücü, iki yarışı da son virajdaki geçişleriyle 0.1 saniyelik farklarla kazandı.

İki yarışı da Bautista kazansa da Toprak'ın performansı tüm motosiklet dünyasında büyük saygı gördü ve herkes Toprak'ın açık bir şekilde daha güçsüz olan Yamaha'sı ile ortaya koyduğu performansı övdü.

Yamaha'sından çıkarılabilecek her şeyi çıkaran Toprak ise şunları söyledi: "Superpole yarışının ardından ikinci yarışta savaşmaya devam ettik, Superpole yarışından sonra sinirliydim ama sadece kazanmaya odakladım. Alvaro'nun 2. yarışta çok güçlü olmadığını gördüm, son virajda Superpole yarışına kıyasla daha hızlıydım ve onunla savaştım."

"Kendime 'bu yarış benim demiştim' çünkü Alvaro çok hızlı değildi ve limitte olsam da ona atak yapmak diğer yarışlara kıyasla daha kolaydı."

"Özellikle de son turda 'kazanmalıyım" dedim ve hissiyat iyiydi, her viraj bir diğerinden daha iyi gidiyordu."

"Son virajda farklı bir şey denemedim ama işe yaramadı. Motosikleti kaldırdığımda hızlanma zayıftı ve en büyük sorun buydu."

"Alvaro son virajda dışarı çizgiyi aldı, onun arka lastiği nasıl yolu bu kadar iyi tutuyor anlamıyorum. Ducati'nin hızlanması da inanılmaz."

"Oldukça sinirliyim, kazanmak için her şeyi yaptım. Her neyse, ikinci sırada bitirdik ama bu pek de umurumda değil. Ben sadece kazanmaya odaklıyım."

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images