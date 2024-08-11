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Toprak: "İyi bir yarış ayarı yapamasak da kazandık"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu Portimao'da elde ettiği galibiyetten memnun.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu cumartesi günkü yarışı kazanarak tarihe geçti; Temsilcimiz arka arkaya 11. zaferini alarak bu alanda Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'yı yakaladı.

Toprak için galibiyete ulaşmak kolay değildi çünkü yarış boyunca Danilo Petrucci ile mücadele etmek zorunda kaldı.

Yarışın ardından konuşan Toprak, "Hepimiz için zordu."

"Ritmimi ancak son sekiz turda yakalayabildim, Petrux üzerimde çok baskı kurdu."

"O noktada limite gelmiştim, arka tarafta çok fazla lastik kalmamıştı. Nispeten sakin sürdüğüm başlangıçta durum daha farklıydı."

"Fakat Petrux'u geçtiğimde her şeyimi ortaya koymak zorundaydım. Bu galibiyet benim için önemliydi ama Superpole yarışı daha da önemli olacak."

 "Bugün benim için en zor olan şey iyi bir yarış ayarı yapamamış olmamdı. Yarıştan önce süspansiyonu biraz ayarladık ama bu hoşuma gitmedi, motosikleti sürmek kolay değildi."

"Yarıştan hemen sonra arkadaşlarıma bunun işe yaramadığını ve değiştirmemiz gerektiğini söyledim."

"Cumartesi günü daha güçlü olmalıyız, herkes öğreniyor ve gelişiyor."

Toprak yarışın ardından kanat takarak galibiyetini kutladı.

Temsilcimiz, "8. virajın çıkışında havalanmak istedim fakat bu kanatlarla, yapmasam daha iyi olur diye düşündüm, yoksa uçup gidebilirdim!" diyerek gülümsedi.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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