Toprak: "İyi bir yarış ayarı yapamasak da kazandık"
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu Portimao'da elde ettiği galibiyetten memnun.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Toprak Razgatlıoğlu cumartesi günkü yarışı kazanarak tarihe geçti; Temsilcimiz arka arkaya 11. zaferini alarak bu alanda Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'yı yakaladı.
Toprak için galibiyete ulaşmak kolay değildi çünkü yarış boyunca Danilo Petrucci ile mücadele etmek zorunda kaldı.
Yarışın ardından konuşan Toprak, "Hepimiz için zordu."
"Ritmimi ancak son sekiz turda yakalayabildim, Petrux üzerimde çok baskı kurdu."
"O noktada limite gelmiştim, arka tarafta çok fazla lastik kalmamıştı. Nispeten sakin sürdüğüm başlangıçta durum daha farklıydı."
"Fakat Petrux'u geçtiğimde her şeyimi ortaya koymak zorundaydım. Bu galibiyet benim için önemliydi ama Superpole yarışı daha da önemli olacak."
"Bugün benim için en zor olan şey iyi bir yarış ayarı yapamamış olmamdı. Yarıştan önce süspansiyonu biraz ayarladık ama bu hoşuma gitmedi, motosikleti sürmek kolay değildi."
"Yarıştan hemen sonra arkadaşlarıma bunun işe yaramadığını ve değiştirmemiz gerektiğini söyledim."
"Cumartesi günü daha güçlü olmalıyız, herkes öğreniyor ve gelişiyor."
Toprak yarışın ardından kanat takarak galibiyetini kutladı.
Temsilcimiz, "8. virajın çıkışında havalanmak istedim fakat bu kanatlarla, yapmasam daha iyi olur diye düşündüm, yoksa uçup gidebilirdim!" diyerek gülümsedi.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Piastri: "McLaren her pistte güçlü olabilcek seviyede"
Monaghan: "Verstappen'in 'sert' yorumları takımı daha iyi olmaya itiyor"
Monza pistinde önemli değişiklikler var
Domenicali özel röportajı - F1'e ters grid uygulaması mı geliyor?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar