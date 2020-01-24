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World SUPERBIKE / Haberler

Toprak: "Islak şartlarda daha iyi hissediyorum"

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Toprak: "Islak şartlarda daha iyi hissediyorum"
Ekleyen:
24 Oca 2020 11:09

Bu sezon Yamaha fabrika takımına geçen başarılı temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, ıslak şartlarda yeni motosikletiyle daha rahat hissettiğini söyledi.

Yeni sezonda daha fazla başarı hedefleyen temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2 gün süren Jerez testlerinden sonra açıklamalarda bulundu.

Testleri son şampiyon Jonathan Rea'nın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Toprak, yağmur nedeniyle testlerde istediklerini yapamadıklarını ancak sonuçtan mutlu olduklarını dile getirdi.

"Jerez testinin ilk günü benim için iyi başlamadı çünkü ıslak şartlarda ilk virajda düştüm."

"Normalde ıslak şartlarda biraz daha çekinceli olurdum ancak Yamaha'da kendimi daha rahat hissediyorum çünkü motosikletin arka tarafında iyi bir yol tutuş var."

"İkinci gün biraz daha kuru ve kuru/ıslak şartlar altında geçti ancak yine şanssızdım çünkü seansın sonlarına doğru yeni set lastiklerimle piste çıktığımda yağmur yağmaya başladı ve garaja döndüm."

"Ardından yeniden piste yöneldik ama bu sefer de yağmur şiddetini arttırınca seansı erken kapattık."

"2019'a kıyasla Yamaha'da arka tarafın yol tutuşu çok daha iyi hissettiriyor. Geçen senelerde ıslak şartlarda arka tarafta hep kayma hissi oluşuyordu. Daha fazla tur atıp daha iyi dereceler çıkarabilirdim."

"Bir sonraki test Portekiz'de olacak. Orada daha hızlı turlar çıkarmaya çalışacağız."

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Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Takımlar Yamaha Pata
Editör Emir Tanyol Kar

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