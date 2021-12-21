Toprak: "İnsanlar Verstappen'in ve benim agresif olduğumuzu düşünüyor ama değiliz"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bu yıl gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmış ve Jonathan Rea'in şampiyonluk serisine son vermişti.

Toprak, bu seride şampiyon olan ilk Türk sürücü oldu ve gösterdiği güçlü performansla, uzun süredir dikkatleri üzerine çekiyor.

Şimdi Toprak'ın Yamaha ile MotoGP'ye geçmesi gündemde ve temsilcimiz, GPOne.com'a verdiği demeçte, yakında MotoGP motosikletini test edeceğinin müjdesini verdi. Toprak, 2023'te MotoGP'ye geçmeyi bekliyor.

Toprak, "2022 yılında birkaç özel test kapsamında Yamaha'nın MotoGP motosikletini test edeceğim. O test günlerinde Cal Crutchlow ile birlikte çalışacağım."

"MotoGP'deki ilk yarışıma 2023'te çıkmayı umsam da, şu anda tüm konsantrasyonum Dünya Superbike şampiyonası ve gelecek sezon üzerine." dedi.

Toprak, Dünya Superbike'ta yarıştığı ilk günden beri oldukça etkileyici bir sürüş stiline sahip ve genel olarak herkes, özellikle frenleme şeklinde hayran kalmış durumda.

Bazıları onu, F1 dünya şampiyonu Max Verstappen'e benzetiyor ve her ikisinin de çok agresif olduğunu söylüyor.

Bu konudaki yorumları istendiğinde Toprak, şöyle dedi: "Evet, sürüş stilimiz Max Verstappen ile benzer. Fakat bu yıl diğer sürücülerle herhangi bir kaza yapmadım."

"İkimiz de agresifiz, daha doğrusu bazıları öyle olduğumuzu söylüyor fakat bence değil."

"Ben her zaman çok geç fren yapmaya ve gazı bir an önce açmaya çalışıyorum. Fakat pistte tehlikeli biri olduğumu düşünmüyorum."

Toprak ayrıca bu yıl kazandığı şampiyonluğunu, vefat eden babası Arif Razgatlıoğlu'na adadı.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team with WorldSBK trophy Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images