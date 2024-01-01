Toprak, "inanılmaz" frenlemesiyle Brembo için bir test merkezi olmuş!

Toprak Razgatlıoğlu muhteşem sürüş stiliyle birçok yarış severin kalbini kazandı. Özellikle viraj girişlerinde inanılmaz bir frenlemeyle duruyor ve pist üstündeki hareketleri sosyal medyada viral oluyor.

Toprak, WorldSBK.com'a, "Bu benim tarzım, yani bu anlamda oldukça güçlüyüm." diyor ve ardından neden bu kadar agresif olduğunu açıklıyor: "Sürüş sırasında motosikleti kolunuzun bir uzantısı gibi hissediyorsunuz."

"Sürerken çok eğleniyorum ve bundan keyif alıyorum. Benim için motosikleti kontrol etmek çok kolay."

Yamaha, 2020'den 2023'e kadar Toprak'ın yeteneklerinden yararlandı. Ancak sürüş tarzı nedeniyle başlarda endişeli anlar yaşandı.

Yamaha proje müdürü Andrea Dosoli, ilk başlarda sık sık endişelendiğini ama sonunda bunun Toprak'ın sürüş tarzı olduğunu anladığın belirtti.

"Çok özel biri ve ön lastiğe karşı büyük bir hassasiyeti var. Virajları sert frenle dönebiliyor. Ön lastiğe ne kadar baskı uygulayabileceğinin tamamen farkında. Sadece birkaç santimlik temas alanıyla viraj alabiliyor."

Toprak frenleme esnasında motosikletini arkasını kaldırırken görülüyor ve aynı zamanda yaptığı geçişlerde, inanılmaz motosiklet kontrolüyle öne çıkıyor.

Sunduğu şova rağmen çok hızlı görünen Toprak'la ilgili Dosoli, "Fren yaptığında, mutlu olduğunu gösteriyor." diyor.

Yamaha takım direktörü Paul Denning, Toprak'la ilgili "Doğuştan gelen bir yetenek, bu onun DNA'sından ve geçmişinden geliyor. Ancak Türkiye'de eğitim almak da bir faktör." açıklamasında bulunuyor.

Paul Denning diğer Türk sürücülerle bazı paralellikler görüyor.

"Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nda tarzının da bu yöne doğru evrildiğini görebilirsiniz."

"Bu adamlar adeta 'hayvan' gibi antrenman yapıyorlar. Antrenman sırasında böyle sürerseniz, yarışlarda da böyle sürmeniz normal hale gelir."

Fotoğraf: BMW Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Mühendisler için ne gibi sorunlar ortaya çıkıyor?

Denning, bunun motosiklet üzerindeki etkisini şöyle açıklıyor: "Motosiklet çoğu zaman alışılmadık sürüş koşullarında çalışıyor."

"Arka tekerlek çoğu zaman çok havada kalıyor ve sonra mühendislerine güç olmadığından şikayet ediyor. Arka tekerlek bu kadar havadayken aynı şekilde ivme sağlamak oldukça zor."

Takım patronu Phil Marron, Toprak Razgatlıoğlu'nu uzun yıllardır tanıyor ve onun sürüş tarzına fazlasıyla alışkın.

"Benim için hâlâ çok etkileyici. İlk başta zamanında fren yapıp yapamayacağını merak ediyorsunuz ama sonra onun Toprak olduğunu hatırlıyorsunuz."

"Hamlelerinin %99,9'unda doğru fren yapabiliyor. Virajın apeksini asla kaçırmıyor."

"Toprak'ın frenlemesini muhteşem olarak tanımlayabilirim. Çok agresif ve benzersiz bir stili var."

"Eğer viraj girişinde arka tekerleğinin yere temas ettiğini görürsek, ona her şeyin yolunda olup olmadığını soruyoruz çünkü bu onun tarzı değil."

Toprak'ın agresif sürüş stili motosikletin bazı parçalarına çok fazla baskı uyguluyor.

Bu nedenle Yamaha bazı parçaları daha sık kontrol ediyor.

Takım patronu, "Rulmanları ve yüksek baskı altındaki diğer parçaları her zaman çok yoğun bir şekilde kontrol ediyoruz." diyor.

Brembo, Toprak Razgatlıoğlu'nu test merkezi olarak kullanıyor

Elbette Toprak'ın benzersiz stili ve frenleme performansı, tedarikçi Brembo için de bulunmaz bir nimet.

Takım patronu Phil Marron, "Brembo'nun daha önce hiç görmediği fren basınçları gördük!"

"Çok heyecanlandılar ve veri kayıtlarının fotoğraflarını çektiler. Daha önce başka hiçbir sürücüden böyle bir fren basıncı görmemişlerdi." diyor.

Brembo'nun Dünya Superbike Şampiyonası yönetiminden Franco Zonnedda, Toprak Razgatlıoğlu'nun veri kayıtlarının son derece sıra dışı olduğunu doğruluyor: "Toprak bizim için bir tür dyno!"

"Bileşenlerimizi bir fren dyno'sunda test ediyoruz ve sonra parçaları piste götürüyoruz."

"Toprak çok güvenilir bilgiler sağlıyor. Ondan çok memnunuz çünkü her şeyi gerçek anlamda test ediyor."

"Onun hem disk hem de fren kaliper sıcaklığı, diğer sürücülerden biraz daha yüksek."