Toprak: "İki seansta da aynı sorunu yaşadık"
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'da gerçekleştirilen iki antrenman seansında da aynı sorunla boğuştuğunu söylüyor.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
BMW ile yarışan Toprak Razgatlıoğlu Portimao'daki ikinci antrenman seansının son sekiz dakikasını kaçırmak zorunda kaldı fakat yine de cuma gününü üçüncü tamamladı
Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW M1000RR'ı ilk antrenman seansında duman çıkardığı için zaten bir panik durumu vardı ve ikinci seansın bitimine sekiz dakika kala durum daha da kötüleşti.
Son sekiz dakikayı pitte geçiren Toprak, ilk seansa kıyasla derecesini geliştiremeyen az sayıda isimden biriydi.
Yine de Toprak, Cuma gününü Danilo Petrucci'nin 0.102 saniye gerisinde üçüncü sırada tamamladı.
Seansın ardından Toprak, dumana neyin sebep olduğunu açıklamadan şöyle dedi: "İki kez aynı sorun oldu."
"Yavaşça pite geri döndüm, şimdi takım neler olduğunu bulmaya çalışıyor."
"Sabah hava girişi bölümünde bir parçayı değiştirdiler, sonrasında devam ettim ama sonra sorun yeniden ortaya çıktı."
"Çok fazla sürüş yapamadım fakat genel olarak her şey yolunda. Herkes birbirine yakın, umarım Cumartesi günü daha güçlü oluruz."
"İhtiyacım olan şey daha fazla pist zamanı."
Rakipleri Toprak'ın üçüncülükten çok daha güçlü olduğu konusunda hemfikir.
Petrucci, "Toprak hepimizden bir adım önde." dedi.
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