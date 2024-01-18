Toprak iddialı: "Herkes 'BMW kötü' diyor ama öyle değil"

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası sezonu için BMW fabrika takımıyla anlaşma imzalamıştı.

Temsilcimiz, yeni motosikletin lansmanına katılmadan önce BMW fabrikasında vakit geçirdi.

Lansman sonrası konuşan Toprak, "BMW'den pek çok insanla ve pek çok taraftarla tanıştım, yorgunum ama mutluyum."

"Buraya pazartesi günü geldim ve salı günü fabrikadaydık - orada çok sayıda Türk çalışıyor. BMW ile daha yeni anlaştım ama burası ailem gibi."

"Hepsi bana saygı duyuyor ve beni yarışırken görmeyi bekliyorlar. Artık genel tablo hakkında çok daha iyi bir izlenimim var ve yarışlara konsantre olabiliyorum."

"Yamaha ile geçirdiğim dört yılın ardından bu sezon benim için kolay olmayacak."

"Yeni bir motosiklet kullanıyorum, benim için her şey yeni. Takımımın benim tarzıma alışması gerekiyor ve benim de motosiklete alışmam gerekiyor."

"Üzerimde baskı hissediyorum ama her yarışta her şeyimi göstermeye çalışacağım."

"Podyumda bitirmek ve kazanmak zorundayım. Nihayetinde şampiyonluk için mücadele etmeliyiz. Bunu aklımın bir köşesinde tutuyorum ama önce sezona iyi bir başlangıç yapmalı, ilk kez podyuma çıkmalı ve sonra kazanmalıyız. Daha sonra şampiyonaya odaklanacağız. Adım adım ilerlemeliyiz." dedi.

Toprak, şampiyonluk şansıyla ilgili olarak "Bu yıldan emin değilim. Takvimdeki ilk iki yarış garip yerlerde; Phillip Island ve Katalonya'da arka lastiğe çok dikkat etmeniz gerekiyor. O yarışlar bizim için zor olacak." dedi.

Fotoğraf: BMW Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak, M1000RR ile ilk turlarını Aralık ayının başında Portimao ve Jerez'de attı ancak o zamanki koşullar ideal olmaktan uzaktı.

Önümüzdeki hafta Çarşamba ve Perşembe günleri Jerez'de 2024'ün ilk büyük kış testi yapılacak. Ardından 29/30 Ocak tarihlerinde Portimao'da iki günlük bir daha gerçekleştirilecek.

SPEEDWEEK.com'a konuşan Toprak, "Bu testler çok daha iyi olacak çünkü herkes orada olacak."

"O zaman diğer sürücüleri ve tur zamanlarını görebileceğim, bu da benim için çok daha iyi olacak."

"Bu testler önemli, motosikleti anlamak ve geliştirmek için çok fazla sürmem gerekiyor."

"Kimse bu motosiklete ve planlarımıza inanmıyor, herkes bunun kötü elektronik aksamı olan kötü bir motosiklet olduğunu söylüyor. Fakat ben gördüklerime inanıyorum; gerçekten uzakta değiliz. Birkaç şeyi geliştirirsek zirvede olacağız."

"O zaman Alvaro Bautista ile mücadele edebiliriz. Belki bu yıl bu mümkün olmayabilir. Yamaha'ya 2020'de katıldığımda ilk yarışı kazandım ve ondan sonra işler kötüye gitti."

"Fakat motosikleti anladığım zaman, zirveye döndüm. Benim yolumu takip ettik ve doğru ayarı bulduk. Belki BMW ile ilk iki veya üç yarış o kadar da iyi geçmeyecek ama sonra -yine- geri döneceğim."

"Gelecek yıl hikaye farklı olacak." dedi.