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World Superbike / Misano Haberler

Toprak: "Galibiyet inanılmazdı fakat Ducati çok hızlı"

Misano'da sezonun ilk galibiyetine ulaşan Toprak Razgatlıoğlu, zaferden ötürü oldukça mutlu hissetmesine rağmen, Ducati'nin çok hızlı olduğunun da altını çiziyor.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Lorenza D'Adderio
, Featured writer
Çeviren:
Altay Gök
Toprak: "Galibiyet inanılmazdı fakat Ducati çok hızlı"
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Zorlu bir sezon geçiren son şampiyon, Pazar sabahı gerçekleştirilen Superpole yarışını iki saniye gibi bir farkla kazanarak bu sezon ilk kez galibiyete ulaştı. İkinci turda Jonathan Rea'yı geçmesinin ardından hiç arkasına bakmayan Toprak, Cumartesi günkü ilk yarışta ise bitime yedi tur kala yarış dışı kalmıştı.

Kariyerinin 19. galibiyetinin ardından konuşan Toprak, Yamaha'nın gece boyunca çalışmasının uzun süre sonra gelen galibiyette büyük rol oynadığını söyledi.

Toprak, "Superpole yarışı inanılmazdı, tempomuz 1.33 seviyesindeydi."

"Benim için çok iyi bir yarış oldu. Yaşadığımız arızaların ardından motosikleti, özellikle motor frenini geliştirmiştik. Cumartesi günü motosiklet oldukça kötüydü, çünkü doğru ayarları bulamamıştık ve motosiklet sürüş stilime uygun değildi.. Ancak Pazar günü çok daha iyi hissediyordum."

"Şimdi normal bir yarışta galip gelmem gerekiyor. Donington'da neler olacağını göreceğiz." dedi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son şampiyon, alışılmadık derecede sıcak koşullarda gerçekleşen 2. yarışta Ducati'nin çok hızlı olduğunu ve Yamaha'nın lastik aşınmasından ötürü sıkıntı çektiğini de ekledi.

Toprak, "Sıcak koşullarda motosiklet çalışmıyordu çünkü altı-yedi turdan sonra lastikler dönmeye başladı." 

"Ama kazanmak için savaşmaya devam ettim. Alvaro'nun ve Ducati'nin düzlükte çok hızlı olduğunu fark ettiğimde ise 'tamam, ikincilik yeter' dedim."

"Bazı sektörlerde ona yaklaşabiliyordum, ancak çoğunlukla bizden hızlıydı ve lastiklerimiz bitmeye başladıktan sonra ön tarafta tek başına kaldı."

"İlk turlarda gerçekten hızlı değildim, sıcak koşullarda yol tutuşu Superpole yarışına göre çok daha kötüydü. Alvaro ile savaşmaya başladıktan sonra daha iyi turlar gelmeye başladı." 

"Ducati düzlüklerde çok hızlıydı. Düzlüğe iyi bir frenajla girerek erkenden gaza basmaya çalıştım ama sadece lastikleri tüketiyordum. Birkaç turun ardından yol tutuşu epey zayıfladı." dedi.

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