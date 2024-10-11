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World Superbike Estoril

Toprak Razgatlıoğlu: "Estoril'de BMW ile kazanmak istiyorum"

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonasının Estoril ayağında piste çıkmadan önce açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
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2024 Dünya Superbike Şampiyonasını lider sürdüren ve sezonun bitimine 2 hafta sonu kala şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, cuma günü Estoril’de piste çıkmadan önce açıklamalarda bulundu.

Toprak, Estoril pisti hakkında şunları söyledi: “Bu pisti seviyorum, daha önce burada Yamaha ile yarış kazanmıştık.”

“Daha sonra son düzlükte yarışı kaybettiğimiz de oldu.”

“Bu hafta benim içi farklı olacak, BMW ile ilk defa bu piste çıkıyorum.”

“Benim için zor olacak ama BMW ile her yeni piste çıktığımda çok daha iyi hissediyorum.”

“İnşallah istediğimiz gibi bir hafta sonu geçiririz çünkü gerçekten BMW ile burada kazanmak istiyorum.”

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Neva Ünsaldı
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