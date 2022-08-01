Toprak: “Dünya Superbike’ın yaz arası fazla uzun”

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Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Donington Park ayağındaki üç yarışı da kazanan Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, geçtğimiz hafta sonu Most ayağında iki yarış daha kazanarak şampiyonluğunu koruma konusundaki umutlarını arttırmıştı.

Ancak Toprak’ın kazandığı bu ivme, bir sonraki ayak olan Magny-Cours’un 10-11 Eylül’de gerçekleştirilecek olmasıyla sekteye uğrayabilir.

Son sekiz yarışta altı galibiyet almasının ardından, yaz arasının kötü bir zamanda gelip gelmediği sorulduğunda Razgatlıoğlu, yarış takviminin ortasında bu kadar uzun bir ara olmasını desteklemediğini söyledi.

Toprak, “Çok uzun bir aramız var. Donington’dan sonra buraya gelmemiz, bir hafta ara vermemiz ve sonraki hafta yeniden yarışmamız daha iyi.”

“Beş hafta ara sonrasını bilemiyorum. Biz sürücüyüz, sürmek zorundayız. Bu işi seviyorum ve bir haftalık aralar vermek bence daha iyi. Bu tür uzun araları sevmiyorum.” dedi.

Ancak Toprak, yaz arasında Barcelona’da bir test yapacak ve British Superbike’ın Cadwell Park ayağında Yamaha ile bir gösteri sürüşü yapacak.

Çifte galibiyet, şampiyonluk savaşını kızıştırdı

Haziran ayındaki Misano ayağının ardından şampiyona lideri Alvaro Bautista’nın oldukça gerisine düşen Toprak, aldığı son galibiyetlerle beraber puan farkını yarı yarıya düşürdü ve farkı 38’e indirdi. Toprak ayrıca şampiyona ikincisi Jonathan Rea'in de sadece yedi puan arkasında yer alıyor.

Most ayağının son yarışının ardından Toprak, Pirelli’nin arka SC0 lastiğini, cumartesi günkü yarıştan daha fazla korumasını sağlayan ayar değişikliklerini övdü.

Toprak, “Takım sayesinde geliştik, ileriye doğru bir adım attık. 15 turun sonrasında arka tarafta yol tutuşuna ihtiyacım vardı.”

“İlk turlarda hızlı olmaya çalıştım, ancak Johnny ve Bautista’yı takip ettikten sonra son turlarda lastiği korumam gerekiyordu. Bautista’nın ilk sırada farkı açmaya başladığını gördüm, bu yüzden Johnny’i geçtim ve Bautista’yı geçtikten sonra da daha rahat sürüş yapabildim. Pit tabelamda aradaki farkı gördüm ve lastiği koruyabildim.”

“15 turun ardından yol tutuşunu hissettim. Arka lastik hâlâ kayıyordu ancak önceki güne göre daha iyiydi. 1.31.7’lik turu atmam iyi bir motivasyon oldu, 15 turun ardından iyi bir tur derecesiydi.” dedi.

Toprak, Pazar sabahı gerçekleştirilen Superpole yarışında Rea ile giriştiği son tur mücadelesi hakkındaki fikirlerini de belirtti. O mücadelede Rea, geç frenajla Toprak’a atak yapmış ancak çakıl havuzuna taşmıştı.

Toprak bu konuda, “Superpole yarışında beş turun ardından arka lastikte büyük bir düşüş yaşadım ve Johnny yaklaştı, yeniden savaşmaya başladık. Johnny’nin benden daha iyi yol tutuşu olduğunu gördüm ve son turda, 15. virajda benden daha iyiydi.”

“Frenlemede kendimi pistin ortasına konumlandırmaya çalıştım, o da beni geçmeye çalışıyordu. Çünkü beni geçmesi için tek şansı buydu. Frenlerken bacağımı açmaya çalıştım ve o dışarı taştı. Yine de yarışı bitirebildi. Bu, yarışların bir parçası. Son turda herkes, en iyi pozisyon için savaşır.”

“Benim için çok iyi bir hafta sonuydu. İki galibiyet ve bir ikincilik aldım. Uzun yaz arası için iyi bir motivasyon oldu ve Magny-Cours’da neler olacağını göreceğiz.” şeklinde konuştu.