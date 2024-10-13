Toprak: "Çok mutluyum, harika bir iş çıkardık ve yine kazandık"
Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'deki yarışın ardından çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Temsilcimiz, pazar günü gerçekleşen ikinci yarışta da oldukça rahat bir şekilde zafere ulaştı.
Yarışın ardından konuşan Toprak, takımının bu hafta sonu harika bir ilerleme kaydettiğinden bahsetti.
Toprak, "Çok mutluyum."
"Superpole’de şanssızdım, yarışı neredeyse damalı bayrakta kaybettim."
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
"Bu hafta sonu harika bir iş çıkardık ve yine kazandık. Buna, şampiyona için iyi puanlara ihtiyacım vardı."
"Bu hafta harika bir iş çıkardıkları için takıma teşekkürler, çok iyi bir ilerleme kaydettik."
"Jerez’de neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.
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