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Önceki / WSBK Magny Cours: Toprak 3'te 3 yaptı, şampiyonada puan farkını açtı!
World Superbike / Magny-Cours Son dakika

Toprak ceza aldı, Superpole yarışınınn galibiyeti Rea'e geçti

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Magny Cours Superpole yarışında Jonathan Rea'i pist dışından geçtiği gerekçesiyle ceza aldı ve galibiyeti kaybetti.

Toprak ceza aldı, Superpole yarışınınn galibiyeti Rea'e geçti

Temsilcimiz Toprak, Magny Cours hafta sonuna damgasını vurdu ve üç yarışın tamamını kazanmayı başardı. Böylelikle kariyerinde ilk kez bir hafta sonunda üç galibiyet birden almış oldu.

Toprak, özellikle Superpole yarışında Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea ile kıyasıya bir rekabet içerisine girdi ve son turda Rea'i geçerek galibiyete ulaştı.

Hafta sonunun son yarışını da kazanan Toprak için her şey mutlu şekilde bitmişti. Ancak yarışın ardından kendisine şok bir ceza verildi.

Toprak, Superpole yarışının son turunda turda pist sınırlarını aştığı için ceza aldı ve galibiyeti kaybetmiş oldu.

Bu karar, yarışın ardından açıklandı ve Toprak'ın Superpole yarışında aldığı birincilik ödülünü Rea'e vermek zorunda kaldı.

Aynı zamanda Toprak, normalde galibiyete ulaştığı için 12 puan almıştı. Fakat ikinciliğe gerileyince Superpole yarışından 9 puanla ayrılmış oldu. Rea ise 12 puan aldı.

Bu da Toprak'ın artık şampiyonada 370 puanı, Rea'in ise 363 puanı olduğu anlamına geliyor.

 

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WSBK Magny Cours: Toprak 3'te 3 yaptı, şampiyonada puan farkını açtı!

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