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World Superbike / Mandalika Haberler

Toprak: "Bu şampiyonluk babam için gelsin!"

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Dünya Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, bu başarısının ardından kendisini destekleyen herkese teşekkür etti ve şampiyonluğunu, birkaç sene önce hayatını kaybeden babasına adadı.

Toprak: "Bu şampiyonluk babam için gelsin!"

Motosiklet tutkunu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve dünyaca ünlü bir isim haline gelen Toprak Razgatlıoğlu, bugünkü Dünya Superbike şampiyonluğu ile ilk dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Superbike'a geçtiği ilk günden beri rekabetçi olmayı başaran Toprak, bu sene serinin en hızlı ve en istikrarlı ismiydi ve Endonezya'daki ilk yarışta alınan sonuçlarla şampiyonluğunu ilan etti.

Toprak bu zafer için herkese teşekkür ederken, şampiyonluğunu 2017'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden babası Arif Razgatlıoğlu'na adadı.

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Yarışın ardından katıldığı ilk basın toplantısında Toprak, "Hayal ettiğim dünya şampiyonluğunu son günde elde ettim. Kenan Sofuoğlu'na ve aileme çok teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Takımıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş çıkardılar. Sezon boyunca zaman zaman hatalar yaptık, kazalar yaptık, yarışlar tamamlayamadım ama şu anda buradayız."

"Bu şampiyonluk babam için gelsin. Şu anda o, burada değil. Hayatını kaybetti ama beni izlediğini biliyorum. Çok mutluyum. İnanılmaz bir gün. Dünya şampiyonu olduk. Herkese çok teşekkürler. Tüm dünyaya, beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

 

 

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Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonu oldu!
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