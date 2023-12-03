Toprak, yeni takımı BMW ile ilk testine bu hafta çıkacak

World Superbike Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonu aslında Jerez'deki final yarışından hemen sonra gerçekleştirilen sezon sonrası testleriyle başlamıştı ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun da bu testlerde BMW ile ilk kez piste çıkmasını bekliyorduk ama öyle olmadı.

Yamaha'ya geçecek olan Jonathan Rea, aynı testte R1'i ilk kez sürme şansını buldu. Diğer sürücüler de 2024 makinelerini ilk kez denediler.

Zaten motosiklet dünyasında takım değiştiren sürücülerin son yarışın hemen ardından yapılan testlerde yeni motosikletlerini sürmesi alışılmış bir durum. MotoGP'de de Honda'dan ayrılan Marc Marquez, son yarışın hemen ardından yapılan testlerde yeni Ducati'sini test etti.

Bu konudaki tek istisna Toprak oldu çünkü Yamaha, Toprak'ın kontratı bitmeden başka bir markayla herhangi bir teste katılmasına izin vermedi. Bu test yapıldığında Toprak hâlâ Yamaha kontratı altındaydı ve Yamaha, 30 Kasım'da sözleşme bitene kadar Toprak'ın başka bir markayla test yapmasına izin vermedi.

Toprak'ı sınırlayan bu kontrat, 30 Kasım'da son buldu ve 1 Aralık'tan itibaren Toprak, resmi olarak bir BMW sürücüsü oldu.

Bu da onun artık yeni BMW'siyle ilk testi yapabileceği anlamına geliyor. Alman marka da pek zaman kaybetmek istemiyor olacak ki ilk test hemen bu hafta yapılacak.

BMW, temsilcimizin ilk testleri için motosikletin geçtiğimiz sezon iyi performans gösterdiği iki pisti seçti: Portimao ve Jerez.

İlk olarak 4 Aralık Pazartesi günü Portekiz'in Portimao Pisti'ne gidilecek ve burada bir günlük test gerçekleştirilecek. Toprak, bu testte M1000RR'i ilk kez sürecek. Bu testte temsilcimize Michael van der Mark eşlik edecek.

Portekiz'deki testten hemen sonra, 5-6 Aralık tarihlerinde ise İspanya'nın Jerez Pisti'nde Toprak yine pistte olacak ve test için en ideal pistlerden biri olan Jerez'de de 2 gün boyunca yeni motosikletini test edebilecek.

Testlerde temsilcimizin Yamaha'daki ekip şefi Phil Marron ve yeni ekibi de olacak. Bildiğiniz gibi Marron, sezon sonunda BMW'ye geçmiş ve Toprak'ı takip etmişti.

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