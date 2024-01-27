Toprak, BMW'nin viraj girişi ve motor freninden memnun, yatma performansından değil

2021 Superbike şampiyonunun adı, pist üstünde gösterdiği performansların ardından bir dönem MotoGP ile anılmıştı. Ancak istenen şartlar bir araya gelmeyince Toprak, Superbike'da devam etme kararı aldı ancak şampiyon olduğu Yamaha ile devam etmek yerine, daha aşağıda bulunan BMW Motorrad fabrika takımıyla anlaşmaya vardı.

Bu hamlenin ardından bazı eleştirilere maruz kalan Toprak, sonrasında kendine güvendiğini ifade eden açıklamalar yaptı. Portekiz'de yeni motosikletiyle ilk sürüşü yapan Razgatlıoğlu, bu hafta Jerez'de yapılan sezon öncesi testlerde ilk kez toplu testlere katılmış oldu.

İki gün süren testlerde Toprak, BMW M 1000 RR ile güçlü bir tempo sergiledi ve Scott Redding sıralama lastiğiyle büyük gelişme kaydetmeden önce ilk üçte yer alıyordu. Redding'in hızlı turunun ardından Toprak, testleri 4. sırada tamamladı.

Her takım ve sürücü, bir aydan kısa bir süre sonra Avustralya'da başlayacak sezon öncesinde daha fazla hız bulmaya çalışacak. Yeni bir motosiklete ve yeni bir takıma adapte olmanın getirdiği ekstra zorluklarla birlikte, Razgatlıoğlu için yoğun bir test oldu. 2021 Şampiyonu, iki gün boyunca elde ettiği kazanımlardan övgüyle söz ederken, daha fazla çalışmaları gerektiğini kabul etti.

Perşembe günü yaptıkları çalışmaların ardından konuşan Toprak, "Bazı büyük gelişmeler kaydettik ama kaybettiklerimiz de oldu. Bazı yeni parçalar denedik. Bazen çok olumlu oldular, bazen de o kadar iyi olmadılar. Çalışıyoruz çünkü motosikleti geliştirmemiz ve benim de onu anlamam gerekiyor. Benim için her şey yeni ama her turda motosikletin karakterini daha iyi anlıyorum. 1:38'ler yaptık, birçok 1:39'lar gördük. Bugün özellikle yarış lastiğiyle çok olumlu bir testti, çok güçlüyüz ama SCQ (sıralama lastiği) lastiğiyle motosikleti öğrenmemiz ve yol tutuşu için ayarları değiştirmemiz gerekiyor. Viraj girişini iyileştirdik ve motosikletten memnunum ancak hâlâ arka tarafın yol tutuşu üzerinde çalışıyoruz çünkü harika değil." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu

Razgatlıoğlu, röportajın devamında BMW M 1000 RR ile en büyük sorunlarının nerede olduğuna ve viraj girişinde kazanımlar elde ettikten sonra Portimao'daki bir sonraki testte odaklanılacak bazı noktaların neler olduğuna değindi. BMW, Jerez'deki testlerde motosiklet üzerinde yeni salıncak kolları denedi. Razgatlıoğlu hangisinin daha iyi olduğunu açıklamadı ancak önümüzdeki hafta Portekiz'deki testlerde bu bölümde daha fazla test planlanıyor. Portekiz'deki testler, sezonun ilk yarışının yapılacağı Phillip Island'dan önceki son Avrupa testi olacak.

Razgatlıoğlu "En büyük sorunum tam yatış ve hızlanmada. Hızlanma fena değil ama bunu geliştirmemiz gerekiyor. Tam yatışta daha fazla yol tutuşa ihtiyacımız var. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Çok uzakta değiliz, eğer arka tarafın yol tutuşunu iyileştirirsek, her zaman podyum için savaşacağız. Viraj girişini ve motor frenini iyileştirdiğimiz için çok mutluyum. Adım adım tüm sorunları iyileştireceğiz. Salıncak kolu farklılıklarını açıklamak kolay değil. Bazen çok iyi, bazen de daha kötü olduğunu düşünüyorum. Genel olarak bugün yenisini kullandık ama Portimao'da yeni salıncak koluyla tekrar sürüş yapmamız gerekiyor. Şu anda emin değilim. 1'38.6s için eski salıncak kolunu kullandım ama öğleden sonra yeni salıncak kolunu denedik. Daha iyi olup olmadığından emin değilim çünkü sıcak koşullarda motosiklet tamamen değişiyor. Portimao testinde görmemiz gerekiyor." dedi.