Toprak, BMW ile shakedown testine çıktı!
WSBK sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı BMW M1000RR ile shakedown testi gerçekleştirdi.
Yamaha ile geçirdiği dört yılın ardından Toprak Razgatlıoğlu'nun takım ile sözleşmesi 30 Kasım'da sona erdi.
1 Aralık itibariyle resmi BMW sürücüsü olan Toprak, yeni takımının motosikletini test etme şansı buldu.
Toprak'ın BMW M1000RR motosikletini ilk kez sürdüğü görüntüler sosyal medyaya şu şekilde yansıdı:
Toprak ilk testten memnun: "İlk turdan sonra yüzümde büyük bir gülümseme vardı"
Toprak ilk testten memnun: "İlk turdan sonra yüzümde büyük bir gülümseme vardı" Toprak ilk testten memnun: "İlk turdan sonra yüzümde büyük bir gülümseme vardı"
19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"
19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum" 19 puan fark kapatan Toprak: "Şampiyonluğu düşünmüyorum"
WSBK Imola: Superpole yarışında zafer Toprak'ın!
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