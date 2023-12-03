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Toprak, BMW ile shakedown testine çıktı!

WSBK sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı BMW M1000RR ile shakedown testi gerçekleştirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Yamaha ile geçirdiği dört yılın ardından Toprak Razgatlıoğlu'nun takım ile sözleşmesi 30 Kasım'da sona erdi.

1 Aralık itibariyle resmi BMW sürücüsü olan Toprak, yeni takımının motosikletini test etme şansı buldu. 

Toprak'ın BMW M1000RR motosikletini ilk kez sürdüğü görüntüler sosyal medyaya şu şekilde yansıdı:

 

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