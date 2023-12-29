Toprak: "BMW ile pek çok yarış kazanacağımı düşünüyorum"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2023 sezonunda 33 kez podyuma çıktı: sadece Avustralya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki ikinci ana yarışta (kendi hatası olmadan kaza yaptı) ve dördüncü bitirdiği Jerez'deki Superpole yarışında podyuma çıkamadı.

SPEEDWEEK.com'a performansını analiz eden Toprak, "Sezonun başında çok güçlü değildim ama gittikçe daha iyi oldum."

"Alvaro her zaman çok güçlü, özellikle de yarışın başında çok iyi ve bu yıl birçok yarış kazandı."

"Yine de onunla mücadele ettiğim ve şampiyonluk savaşını son yarışa kadar taşıdığım için çok mutluyum."

"Odak noktam her zaman kazanmak olsa da genel olarak bu yıldan keyif aldım. İkinci bitirdiğimi biliyorum ama herkes her hafta sonu elimden geleni yaptığımı görebiliyordu."

"Bazı mücadelelerimiz biraz sertti ama bu da yarışın bir parçası. Bu yıl çok şey öğrendim çünkü Alvaro çok güçlüydü. Bazı yarışlarda sınırlarımı zorlamak zorunda kaldım."

"Hâlâ gencim ve her gün bir şeyler öğreniyorum. En büyük dersim, çok hızlı bir motosikletle yarışan güçlü bir sürücüye karşı nasıl mücadele edeceğim oldu."

"Yamaha ile yollarımız ayrıldığı için biraz üzgünüm, dört harika yıl geçirdik. Çok sayıda yarış ve bir dünya şampiyonluğu kazandık. İki yılın ardından takımda kendimi evimde hissediyordum, birlikte geçirdiğimiz zamandan gerçekten keyif aldım. BAZEN bazı konularda biraz kızgın olsam bile Yamaha benim için bir aile gibiydi."

"Şimdi BMW'deyim ve burada takım olarak daha iyi olmak zorundayız."

"Neden BMW'yi seçtim? Çünkü Alvaro ile - ve belki de Johnny ile- tekrar mücadele etmek istiyorum."

"Artık daha fazla motor gücüne sahip bir motorum var, birçok yarış kazanacağımıza inanıyorum."

"Yamaha'da olduğu gibi motora kendi tarzımla binebilmem çok önemli." dedi.