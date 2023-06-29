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Toprak, BMW eleştirileri hakkında: "Yamaha da 12 yıldır şampiyon olamıyordu"

Sezon sonunda Yamaha'dan ayrılarak şu anda bir orta sıra takımı olan BMW'ye geçecek Toprak Razgatlıoğlu, henüz WSBK'da şampiyonluğu bulunmayan Alman markayı şampiyon yapacağını söylüyor.

Can Çarpıcı
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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Yamaha'da 4 sezon geçiren ve 31 zafer ile bir Dünya Şampiyonluğu kazanan Toprak Razgatlıoğlu, sene sonunda Japon markadan ayrılacak. Temsilcimiz, önümüzdeki 2 sezon için BMW ile kontrat imzaladı. 

Tabii bu geçiş WSBK padoğunda şok etkisi yarattı. Kimse Toprak'ın Yamaha'dan ayrılmasını beklemiyordu, en azından WSBK gridindeki başka bir takım için ayrılmasını beklemiyordu. Özellikle de şu anda Yamaha'dan daha yavaş olan bir takım için ayrılması hiç ama hiç beklenmiyordu.

Yamaha da şu anda en hızlı takım konumunda bulunmasa da BMW, Yamaha'ya kıyasla daha zayıf bir pakete sahip. 

BMW, M1000RR'a büyük yatırımlar yapıyor ve sürekli olarak güncellemeler getiriyor. Dolayısıyla bu projede potansiyel olduğu söylenebilir. Ayrıca M1000RR Toprak'ın sürüş stiline de uyabilecek bir makine: Ön tarafı oldukça güçlü ve iyi bir motor gücüne sahip. 

Yine de bahsettiğimiz gibi M1000RR şu anda gridde Ducati, Yamaha, Kawasaki ve Honda'dan yavaş bir makine. 

Bundan dolayı da birçok kişi Toprak'ın BMW'ye geçişini "gereksiz bir risk olarak" nitelendirdi ve sürücümüzü eleştirdi. 

Toprak'ın bu eleştirilere yanıtı ise şöyle: "Herkes BMW'nin kazanamayan bir motosiklet olduğuna inanıyor. Ben de sadece herkese BMW'nin kazanabilen bir motosiklet olduğunu göstermek hakkında düşünüyorum, bunu yapacağım."

"Şu anda griddeki en iyi motosiklet Ducati'de. Ducati'ye gidip şampiyon olsam, bu benim için özel olmazdı. Bu yüzden de BMW'ye gittim."

"Ben Yamaha'ya gittiğimde 12 senedir şampiyon olamıyorlardı, birlikte yeniden şampiyon olduk. Şimdi de daha önce şampiyon olmamış BMW'ye gidiyorum ve en büyük hayalim BMW ile dünya şampiyonu olmak." 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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