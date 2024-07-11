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World Superbike Donington

Toprak: "BMW bana 'MotoGP'ye gidebilirsin' derse 2025'te giderim"

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP söylentilerine yanıt verdi ve sadece BMW'nin desteğiyle böyle bir hamlenin gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dünya Superbike Şampiyonası'nı lider götüren temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW ile sözleşmesi bulunuyor fakat son dönemde MotoGP'ye gideceği konuşulmaya başladı.

Sonunda BMW, Toprak'ın MotoGP'ye geçmesine izin vermeyecek gibi görünüyor; hal böyle olunca temsilcimizin 2025'te de Dünya Superbike Şampiyonası'nda kalması bekleniyor.

Donington Park yarışı öncesinde konuşan Toprak, bu konu ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Misano'dan sonra MotoGP hakkında pek çok haber gördüm."

"Bazı MotoGP takımlarıyla konuşuyoruz ama insanlar şunu anlamıyor: BMW eğer 'Toprak, gelecek yıl için MotoGP'ye gidebilirsin' derse gitmeye çalışırız."

"BMW ile bir yılım daha var. Bana 'git' demezlerse BMW'de kalacağım çünkü çok mutluyum. Sözleşmemin bitmesine bir yıl var ve 2025'te de burada kalacağım."

"2026'yı göreceğiz çünkü takımlarla hâlâ temas halindeyiz. Fakat bu yıl benim için daha önemli. Dolayısıyla MotoGP tarafına odaklanmıyorum."

Toprak, antrenman yaparken bileğinden sakatlanmıştı fakat bu hafta sonu öncesinde daha iyi hissettiğini söyledi.

Razgatlıoğlu şunları söyledi: "Kendimi daha iyi hissediyorum, hiçbir yerim kırılmadığı için çok şanslıyım ve mutluyum. Biraz acı hissediyorum ama motosiklete binmeye başladığımda bunu hissedeceğimi sanmıyorum."

"Hava ısındığında kendimi daha iyi hissediyorum. Ayağım hareket ediyor ve yürümek kolaylaşıyor."

"Kaza yaptığımda ayağımda çok fazla ağrı hissettim ve kırık olup olmadığını anlamak için hemen kontrol ettirmeye çalıştım. Şimdi kendimi daha normal hissediyorum; %100 değil ama %99'um."

"Hedefim bir kez daha hat-trick yapmak. Bu pist benim en sevdiğim pist ama BMW ile buraya ilk kez geliyorum. Bu pisti seviyorum, motosiklet her hafta sonu daha iyiye gidiyor."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Phil Marron

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team, Phil Marron

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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