Toprak: "2023'te daha fazla motor gücüm olsa rahat bir şekilde şampiyonluk mücadelesi verirdim"

Yamaha'nın son yıllardaki en büyük sorunu motor gücü ve düzlük hızı. Japon üretici, viraj çıkışlarında ve düzlüklerde hem WSBK'da hem de MotoGP'de rakipleriyle mücadele etmekte zorlanıyor.

MotoGP'de Fabio Quartararo bu durumdan fazlasıyla şikayetçi olurken, WSBK'da ise temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu geçtiğimiz sezon R1'in zayıf düzlük hızı nedeniyle birçok kez Ducati ile baş edemedi.

2023 sezonu hakkında WorldSBK.com'a konuşan Toprak, R1'de biraz daha motor gücü olsaydı rahat bir şekilde şampiyonluk mücadelesi verebileceğini söylüyor.

Geçtiğimiz sezon hakkında konuşan Toprak, "Sezon geneline bakıldığında virajlarda her zaman çok güçlü olduk. Biraz daha motor gücüne sahip olsaydık rahat bir şekilde şampiyonluk için savaşabilirdim. Yine de her hafta sonu %100'den fazlasını verdim ve bundan keyif aldım." dedi.

Sezonun en iyi ve en kötü anlarını söylemesi istendiğinde ise temsilcimiz şu yanıtı verdi: "Benim için en güzel an kazandığım andır. En mutlu olduğum an muhtemelen Superpole'ü ve 2. yarışı kazandığım Imola'ydı.

"En kötü an ise kolay: Lastiğin kendini parçaladığı ve yılın en iyi yarışında havaya uçtuğum Most. Beni en çok sinirlendiren an ise Portimao'daki 2. yarıştı çünkü her tur %100'den fazlasını verdim ama son virajda zaferi kaybettim."