Toprak: "Benim için zor bir hafta sonu olduğu için galibiyet çok önemliydi"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Navarra'da gerçekleştirilen yarışların tamamında podyuma çıkmayı başardı.

Superpole sıralama turlarında gerilerde kalan Toprak, sekizinci başladığı ilk yarışı üçüncü bitirirken, pazar sabahı yapılan Superpole yarışında bir kez daha üçüncü oldu.

Toprak pazar günü üçüncü başladığı son yarışta kusursuz performansıyla galibiyete ulaştı.

Arka arkaya aldığı bu iyi sonuçlarla Toprak, şampiyonada puanını 311 yaptı ve Jonathan Rea'le puanını eşitleyerek şampiyonada ilk sıraya yükseldi.

Toprak yarışın adından Speedweek'e şöyle konuştu: "Superpole yarışında takımdaki çocuklarla konuştum ve İkinci yarış için küçük değişiklikler yaptık. Buna rağmen motosiklet çok daha iyi hissettirdi ve [motosikleti] daha iyi sürebiliyordum."

"Bana sürekli olarak Johnny'nin 0.3 veya 0.4 saniye gerimde olduğu gösterildiğinde, onu [beni] takip etmekte zorlandığını fark ettim. Bu yüzden her turda her şeyimi ortaya koydum. Farkı bir saniyeye çıkarınca da biraz rahatladım."

"Bu hafta sonu benim için gerçekten kolay değildi bu yüzden galibiyetten ötürü daha da mutluyum. Şimdi yeniden şampiyona lideriyim fakat buna dikkat etmiyorum."

"Her zaman bir sonraki yarışa odaklanıyorum ve her yarışta her şeyimi veriyorum. Bugün de sadece kazanmaya odaklandım. Belki lider olabilirim ama her zaman her bir yarışa odaklanıyorum."

"Bir sonraki yarışta tekrar deniyorum ve yine mücadele ediyorum. Bu hafta sonu benim için kolay değildi ama önemli bir galibiyet aldık."

Sezon şimdi iki hafta sonra yapılacak Magny Cours yarışıyla devam edecek ve Toprak orada, şampiyonadaki puan farkını açmaya çalışacak.

Bu konuda Toprak, "Bu benim en sevdiğim pist fakat Yamaha'yı orada hiç kuru zeminde sürmedim. Umarım bu yıl yağmur yağmaz. Her halükarda tekrar zaferler için savaşmamızı bekliyorum." dedi.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images