Toprak: "Bautista testlerde blöf yapıyor"

Álvaro Bautista, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası sezonu öncesi Jerez'de gerçekleştirilen testlerde iyi performans sergileyemedi ve yeni takım arkadaşı Nicolò Bulega'nın 1,7 saniye ardında 16. olabildi.

İspanyol sürücü, test sonrası -geçen yılki MotoGP Malezya GP'sinden önce yaşadığı sakatlıktan dolayı hâlâ acı çektiğini savundu- ve Ducati'sinin 2023'e göre neredeyse yedi kilo ağırlaştığı yeni düzenlemelerden şikayet etti.

Fakat Toprak Razgatlıoğlu'na göre Bautista kasıtlı olarak yavaş gitti.

Toprak, şöyle konuştu: "Bence zorlamadı."

"Andrea Iannone dört yıldır motosiklete binmiyor ve Ducati ile hemen benzer süreler yaptı."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista

"Alvaro Bautista'nın kim olduğunu biliyoruz. Normalde bu pistte çok hızlıdır. Fazladan ağırlıkla motosiklete binemediğini söyleyebilmek için zorlamadı. Bunu kanıtlamak istiyor."

"Ona güvenmiyorum. Sezonun başlamasını bekliyor."

"Fazladan beş ya da altı kilo büyük bir fark yaratmayacak. Belki eskisi kadar iyi sürülemeyebilir ve motosiklet biraz daha ağır hissettirebilir. Ancak tur zamanlarının gösterdiği kadar yavaş değil."

Bu yıl pistlere dönen Iannone de Bautista'nın kasıtlı olarak tam potansiyelini göstermediğinden şüpheleniyor.

İtalyan sürücü, "Álvaro Avustralya'da şüphesiz en önde olacak."

"Bizden farklı bir programla çalışmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Ancak Phillip Island'da gerçekten hızlı olacağına eminim." dedi.