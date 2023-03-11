Toprak: "Bautista ile savaşmak için Rea'nın yardımına ihtiyacım var"

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2023 WSBK sezonu, Şubat ayının sonunda Phillip Adası'nda gerçekleştirilen yarışlarla start almıştı. Temsilcimiz Toprak, Avustralya'da ilk iki yarışta podyuma çıkmış; son yarışta ise talihsiz bir kazaya karışmış ve sezona istediği başlangıcı yapmamıştı. Son şampiyon Alvaro Bautista ise Phillip Adası'nda gerçekleştirilen 3 yarışı da kazanmış ve sezona hızlı girmişti.

Avustralya'daki ilk raundun ardından WSBK padoğu geçtiğimiz hafta sonu Endonezya'ya gelmişti. Toprak'ın en çok sevdiği ve başarılı olduğu pistlerden biri olan Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilen 1 ve 2. yarışı Alvaro Bautista kazanmış, Superpole yarışında ise Toprak zafere ulaşmıştı.

Böylelikle Bautista, bu sezon gerçekleştirilen 6 yarışın 5'ini kazanmış; geriye kalan 1 galibiyet ise Toprak'a gitmiş oldu. Bu sonuçların ardından ilk 2 hafta sonunun ardından Bautista 112 puanla lider, Toprak ise 75 puana sahip ve 2. sırada.

Sezonun bu noktasında Ducati ve Bautista'nın farklı bir seviyede olduğu açık. Temsilcimiz Toprak da bu yüzden Ducati'yle mücadele edebilmek için yardım arıyor.

Endonezya'da kabus gibi bir hafta sonu geçiren ve 3 yarışta da podyuma çıkamayan Jonathan Rea'nın öndeki mücadeleye katılması gerektiğini söyleyen Toprak, gelecek yarışlarda iyi sonuçlar alabilmeyi umuyor.

Crash.net'e konuşan Toprak, "Assen'de [gelecek yarış] ve umuyorum sezonun geri kalanında Jonny ile daha konsantre olacağız ve umuyorum ki bu sefer [Assen'de] kaza yapmayacağız."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"İyi sonuçlara ihtiyacımız var özellikle de Johnny'nin ihtiyacı var. Endonezya hafta sonu onun için kolay geçmedi."

"Bence o da benimle benzer bir sorun yaşadı: Ön lastikler çok çabuk ısındı ve performans kaybetti. Sıcak koşullarda Kawasaki iyi çalışmıyor ama Johnny yine de çok güçlü oluyor."

"İkinci yarışta kaza yapsa da Assen'de güçlü döneceğine inanıyorum, Assen'de çok güçlü sürüyor."

"Ducati ile savaşmalıyız ve bunun için ona ihtiyacım var. Biraz yardıma ihtiyacım var. Ayrıca [Andrea] Locatelli de ilk iki hafta sonunda çok güçlüydü. Belki de Ducati'lerle birlikte savaşırız." dedi.

Toprak, hafta sonunun son yarışında ikinci sıra için Michael Ruben Rinaldi'yi yakalamaya çalışırken Rinaldi pistten taşmış ve Toprak ikinci sırayı almıştı.

Temsilcimiz, Rinaldi pistten taşarak hata yapmasıydı bile onu yakalayıp geçebileceğini düşünüyor.

"Rinaldi dışarı taşmasaydı bile onu son sektörde geçerdim diye düşünüyorum. Son sektörde ondan çok daha güçlüydüm. Bautista yarış boyunca güçlü kaldı, tüm yarış boyunca aynı dereceyi kaydediyordu sanırım."

"Onu yakalamak mümkün değildi. Ducati bazı bölümlerde çok güçlüydü."

"Bu sezon herkes çok güçlü, özellikle de Ducati. Bütün Ducati'ler hızlılar ve normalde Bautista öndeki sürücü oluyor ve şu an Bautista-Ducati paketi oldukça güçlü."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images