Önceki / WSBK Endonezya 2. yarış: Bautista 10. sıradan başlayarak kazandı, Toprak podyumda
World Superbike / Mandalika Haberler

Toprak: "Bautista ile savaşmak için Rea'nın yardımına ihtiyacım var"

Toprak Razgatlıoğlu, Ducati sürücüsü Alvaro Bautista ile mücadele edebilmek için Jonathan Rea'dan yardım bekliyor.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Toprak: "Bautista ile savaşmak için Rea'nın yardımına ihtiyacım var"
Haberi dinle

2023 WSBK sezonu, Şubat ayının sonunda Phillip Adası'nda gerçekleştirilen yarışlarla start almıştı.  Temsilcimiz Toprak, Avustralya'da ilk iki yarışta podyuma çıkmış; son yarışta ise talihsiz bir kazaya karışmış ve sezona istediği başlangıcı yapmamıştı. Son şampiyon Alvaro Bautista ise Phillip Adası'nda gerçekleştirilen 3 yarışı da kazanmış ve sezona hızlı girmişti. 

Avustralya'daki ilk raundun ardından WSBK padoğu geçtiğimiz hafta sonu Endonezya'ya gelmişti. Toprak'ın en çok sevdiği ve başarılı olduğu pistlerden biri olan Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilen 1 ve 2. yarışı Alvaro Bautista kazanmış, Superpole yarışında ise Toprak zafere ulaşmıştı. 

Böylelikle Bautista, bu sezon gerçekleştirilen 6 yarışın 5'ini kazanmış; geriye kalan 1 galibiyet ise Toprak'a gitmiş oldu. Bu sonuçların ardından ilk 2 hafta sonunun ardından Bautista 112 puanla lider, Toprak ise 75 puana sahip ve 2. sırada. 

Ayrıca okuyun:

Sezonun bu noktasında Ducati ve Bautista'nın farklı bir seviyede olduğu açık. Temsilcimiz Toprak da bu yüzden Ducati'yle mücadele edebilmek için yardım arıyor. 

Endonezya'da kabus gibi bir hafta sonu geçiren ve 3 yarışta da podyuma çıkamayan Jonathan Rea'nın öndeki mücadeleye katılması gerektiğini söyleyen Toprak, gelecek yarışlarda iyi sonuçlar alabilmeyi umuyor. 

Crash.net'e konuşan Toprak, "Assen'de [gelecek yarış] ve umuyorum sezonun geri kalanında Jonny ile daha konsantre olacağız ve umuyorum ki bu sefer [Assen'de] kaza yapmayacağız."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"İyi sonuçlara ihtiyacımız var özellikle de Johnny'nin ihtiyacı var. Endonezya hafta sonu onun için kolay geçmedi." 

"Bence o da benimle benzer bir sorun yaşadı: Ön lastikler çok çabuk ısındı ve performans kaybetti. Sıcak koşullarda Kawasaki iyi çalışmıyor ama Johnny yine de çok güçlü oluyor."

"İkinci yarışta kaza yapsa da Assen'de güçlü döneceğine inanıyorum, Assen'de çok güçlü sürüyor." 

"Ducati ile savaşmalıyız ve bunun için ona ihtiyacım var. Biraz yardıma ihtiyacım var. Ayrıca [Andrea] Locatelli de ilk iki hafta sonunda çok güçlüydü. Belki de Ducati'lerle birlikte savaşırız." dedi. 

Diğer içerikler:

Toprak, hafta sonunun son yarışında ikinci sıra için Michael Ruben Rinaldi'yi yakalamaya çalışırken Rinaldi pistten taşmış ve Toprak ikinci sırayı almıştı. 

Temsilcimiz, Rinaldi pistten taşarak hata yapmasıydı bile onu yakalayıp geçebileceğini düşünüyor. 

"Rinaldi dışarı taşmasaydı bile onu son sektörde geçerdim diye düşünüyorum. Son sektörde ondan çok daha güçlüydüm. Bautista yarış boyunca güçlü kaldı, tüm yarış boyunca aynı dereceyi kaydediyordu sanırım." 

"Onu yakalamak mümkün değildi. Ducati bazı bölümlerde çok güçlüydü."

"Bu sezon herkes çok güçlü, özellikle de Ducati. Bütün Ducati'ler hızlılar ve normalde Bautista öndeki sürücü oluyor ve şu an Bautista-Ducati paketi oldukça güçlü."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

 

 

 

paylaşım
yorumlar

WSBK Endonezya 2. yarış: Bautista 10. sıradan başlayarak kazandı, Toprak podyumda
Can Çarpıcı Daha fazlası
Can Çarpıcı
Ferrari, "iki veya üçüncü" yarışa güncelleme getirecek

Ferrari, "iki veya üçüncü" yarışa güncelleme getirecek

Formula 1
Bahreyn GP

Ferrari, "iki veya üçüncü" yarışa güncelleme getirecek Ferrari, "iki veya üçüncü" yarışa güncelleme getirecek

Sainz: "Zorlamaya başladığım anda lastikler yanıyorlar, çok fazla aşınma var"

Sainz: "Zorlamaya başladığım anda lastikler yanıyorlar, çok fazla aşınma var"

Formula 1
Bahreyn GP

Sainz: "Zorlamaya başladığım anda lastikler yanıyorlar, çok fazla aşınma var" Sainz: "Zorlamaya başladığım anda lastikler yanıyorlar, çok fazla aşınma var"

Bahreyn GP: 2023'ün ilk yarışını Verstappen rahat kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!

Bahreyn GP: 2023'ün ilk yarışını Verstappen rahat kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!

Formula 1
Bahreyn GP

Bahreyn GP: 2023'ün ilk yarışını Verstappen rahat kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı! Bahreyn GP: 2023'ün ilk yarışını Verstappen rahat kazandı, Leclerc yolda kaldı, Alonso podyuma çıktı!

Son Haberler

Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi?

Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi?

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi? Video: Alonso'nun Bahreyn'de podyuma çıkmasına yardımcı olan şey neydi?

Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi

Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi

MGP MotoGP
Portimao Mart testi

Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi Di Giannantonio, sert çakıllar nedeniyle beyin sarsıntısı geçirdi

Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

F1 Formula 1

Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim" Leclerc: "Takıma olan yaklaşımımı değiştirmeyeceğim"

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

MGP MotoGP
Portimao Mart testi

Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir" Quartararo: "Yamaha, 2023'ün ilk yarışına hazır olmayabilir"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.