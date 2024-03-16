Toprak, Barselona testlerine mutsuz başlayıp, mutlu ayrıldı

Toprak, testlerin hem ilk gününde hem de ikinci gününde en hızlı ikinci isimdi ancak özellikle ilk gün çalışmalarının ardından pek olumlu açıklamalar yapmamıştı.

İlk gün 10. virajda frenleme esnasında düşen Toprak, motor freninden hâlâ mutlu olmadığını, iyi yol tutuşuna sahip olmadıklarını söylemişti.

1. Gün: "Arka tarafta yol tutuşu yok"

İlk günün ardından konuşan Toprak, "10. virajda motor frenini düzeltmeye çalışırken küçük bir kaza geçirdim. Arka biraz kilitlendi, sonra bıraktı, arka kayıyordu ve sonra tekrar geri geldi ve beni viraja itti. Sonrasında düştüm. Kaza yavaştı ama motosiklet mahvolmuştu. Arka tutuşu düzeltmeye çalışmak için geri döndüm ama hâlâ %100 değilim, özellikle de burada. Girişte sorun yok ama viraj çıkışında gazın açılmasıyla birlikte çok fazla dönüyor. Yamaha'da daha iyi yol tutuşu olduğunu hatırlıyorum. BMW ile bir yol bulduk ve yarın daha fazla çalışacağız ve daha iyi hissetmeyi umuyorum. Çekiş gücüm var, sorun yok; sadece yol tutuş yok."

"Takım tarafında durum Yamaha'ya benziyor ama üretici tarafında fabrikadan çok daha fazla insan görüyorum. Yamaha'da hiç Japon görmedim. Sadece İtalyan ve İngilizler vardı. Burada çok sayıda Alman var çünkü proje bu adamlar için çok önemli. Neye ihtiyacım varsa hemen yapıyorlar. Her zaman daha fazla motor frenine ihtiyacım olduğunu söylüyorum ve bu adamlar sadece benim için yeni bir yazılım yapıyorlar. Neye ihtiyacım varsa BMW onu yapıyor; doğrudan fabrikadan geliyor."

"Yeni salıncak kolunu kullandım; planımız yarın yol tutuşunu anlamak için eski salıncak kolunu kullanmak çünkü o kötü. Q lastiği ile daha fazla yol tutuşa sahip olacağız ama hâlâ lastiğin patinaj yaptığını hissediyorum." demişti.

2. gün: "Yol tutuşu konusunda iyileştik, yarışa hazırız"

Toprak, ikinci gün çalışmaları sürdürdü ve hem motosikletin ayarlarında hem de yol tutuşunda ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Toprak, "Birinciliğe çok yaklaşmıştım ama yine de çok mutluyum. Bugün yarış temposuna odaklandık ve sonunda yol tutuş konusunda kendimi çok iyi hissediyorum. Kısa, 11 turluk bir yarış simülasyonu yaptım ve tüm turlar 1'41'lerdeydi. Günün sonunda motosikletin yarışa hazır olduğunu hissettiğimde, iki Q lastiği taktım ve ikincisinde biraz daha iyi sürdüm. Son stintim üç turdu ve 1'40.1, 1.40.4 ve 1.40.8 yaptım, bu da iyi."

"Genel olarak ben de mutluyum, takım da mutlu. İyi bir yol tutuşu bulduk ve yarışa hazırız. Son stint eski salıncak koluyla ama farklı bir amortisörle, yeni ön çatallarla, farklı bağlantılarla yapıldı, bu yüzden birçok parça denedim. Eski ve yeni salıncaklar birbirine yakın ama ben eskisiyle daha mutluyum. Bu küçük bir değişiklik, belki psikolojik ama yine de mutluyum. Burada kazanmak benim hayalim çünkü burada hiç kazanmadım, lastik çok önemli. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım!" dedi.