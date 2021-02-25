Toprak: "Aşırı agresif sürdüğüm doğru değil"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2018 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmaya başladığı günden bu yana dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor.

Pist üstündeki sürüş tarzıyla taraftarların beğenisini kazanan Toprak, son şampiyon Jonathan Rea de dahil olmak üzere rakiplerinin büyük saygısını kazanmış durumda.

Gösterdiği bu güçlü performans sonrası 2020'de Yamaha fabrika takımına geçen ve şampiyonayı dördüncü bitiren Toprak, geçen yıl Scott Redding'den "aşırı agresif" sürdüğü konusunda bazı eleştiriler almıştı.

Temsilcimiz Toprak ise Redding'le aynı fikirde görünmüyor.

Motosprint'e konuşan Toprak, "Tehlikeli sürdüğümü düşünen biri varsa, yanılıyor."

"Her zaman çok fazla risk aldığım düşüncesi doğru değil. Benim için normal sürüş bu şekilde."

“Sert ve güçlü frenleme yapmayı seviyorum. Motosikleti her zaman, %100 hissetmek istiyorum. Kontrol tamamen bende ve düşmekten veya sakatlanmaktan korkmuyorum.

“Diğer sürücülerin de korkmasına gerek yok, çünkü çok dikkatli ve hassas sürüyorum. Aşırı risk aldığım doğru değil, her şey gayet normal." dedi.