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Önceki / Razgatlıoğlu, Rea'yı yenerek şampiyon olmak istiyor
World Superbike / Haberler

Toprak: "Aşırı agresif sürdüğüm doğru değil"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Yamaha ile Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, sürüş tarzının aşırı agresif olduğu yorumuna katılmıyor.

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Toprak: "Aşırı agresif sürdüğüm doğru değil"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2018 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışmaya başladığı günden bu yana dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor.

Pist üstündeki sürüş tarzıyla taraftarların beğenisini kazanan Toprak, son şampiyon Jonathan Rea de dahil olmak üzere rakiplerinin büyük saygısını kazanmış durumda.

Gösterdiği bu güçlü performans sonrası 2020'de Yamaha fabrika takımına geçen ve şampiyonayı dördüncü bitiren Toprak, geçen yıl Scott Redding'den "aşırı agresif" sürdüğü konusunda bazı eleştiriler almıştı.

Temsilcimiz Toprak ise Redding'le aynı fikirde görünmüyor.

Motosprint'e konuşan Toprak, "Tehlikeli sürdüğümü düşünen biri varsa, yanılıyor."

"Her zaman çok fazla risk aldığım düşüncesi doğru değil. Benim için normal sürüş bu şekilde."

“Sert ve güçlü frenleme yapmayı seviyorum. Motosikleti her zaman, %100 hissetmek istiyorum. Kontrol tamamen bende ve düşmekten veya sakatlanmaktan korkmuyorum.

“Diğer sürücülerin de korkmasına gerek yok, çünkü çok dikkatli ve hassas sürüyorum. Aşırı risk aldığım doğru değil, her şey gayet normal." dedi.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha saat memimpin Race 2 World Superbike (WSBK) Portugal 2020

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha saat memimpin Race 2 World Superbike (WSBK) Portugal 2020

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

Razgatlıoğlu, Rea'yı yenerek şampiyon olmak istiyor

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Razgatlıoğlu, Rea'yı yenerek şampiyon olmak istiyor
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Takımlar Crescent Racing
Editör Scherazade Mulia Saraswati

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